Il leader dell'AUR George Simion è formalmente accusato di incitare alla violenza contro i funzionari elettorali in Romania. Ecco i dettagli sul caso e le reazioni politiche.

I pubblici ministeri della Romania hanno notificato mercoledì 26 novembre l'incriminazione formale del leader del partito di opposizione Alleanza per l'Unione dei Rumeni, noto come AUR, George Simion. L'accusa ufficiale riguarda l'incitamento alla violenza contro i funzionari elettorali durante la controversa campagna presidenziale dello scorso anno. Questa decisione legale segna un'escalation significativa nel rapporto tra le autorità giudiziarie rumene e il partito più popolare del paese secondo i sondaggi.

I Dettagli Legali e l'Origine delle Accuse

La procedura penale avviata dalla procura rumena mira a perseguire le dichiarazioni pubbliche rilasciate da George Simion in previsione delle elezioni presidenziali disputate nel 2024 e nel 2025. Le indagini si concentrano specificamente su alcuni post pubblicati dai suoi account sui social media, nei quali il politico invitava i sostenitori a reagire contro le autorità preposte alle elezioni. L'atto formale di incriminazione è stato comunicato mercoledì 26 novembre dai funzionari dell'accusa a Bucarest, confermando l'intenzione di portare il caso dinanzi alla giustizia ordinaria.

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Il nucleo delle accuse risale alle tensioni scoppiate dopo la cancellazione delle elezioni del dicembre 2024. In quella circostanza, la decisione delle istituzioni rumene di annullare il voto, motivata da sospetti di interferenze russe a favore del candidato filo-russo Calin Georgescu, generò proteste violenta nel centro di Bucarest. Simion era intervenuto pubblicamente definendo l'annullamento un colpo di Stato e suggerendo misure estreme contro i responsabili amministrativi del processo elettorale.

La Difesa e le Reazioni Politiche

George Simion ha rifiutato categoricamente la validità delle accuse definendo il procedimento una farsa giudiziaria di natura politica. Il suo team legale ha argomentato che le frasi contestate vanno interpretate come dichiarazioni politiche iperboliche, protette dalla libertà di espressione garantita dal diritto europeo e dalla Costituzione rumena. La difesa sostiene che non vi fosse un'intenzione reale di commettere violenza fisica, ma solo una forma di protesta politica contro quella che l'AUR considera una manipolazione illegittima del voto da parte delle élite di governo.

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La situazione ha ulteriormente polarizzato il panorama politico nazionale. Il presidente Nicusor Dan ha dichiarato pubblicamente che l'AUR rappresenta un rischio concreto per la sicurezza nazionale e per l'economia del paese. Al contrario, l'Alleanza per l'Unione dei Rumeni accusa il presidente e i partiti mainstream centristi di star guidando la Romania verso un modello autoritario, ignorando la volontà di una larga fetta dell'elettorato. Questa divisione riflette un profondo screzio che coinvolge anche l'Unione Europea e gli Stati Uniti riguardo alla natura della democrazia in questo paese membro.

Contesto Elettorale e Impatto Sociale

Le accuse contro il leader dell'AUR si inseriscono in un contesto storico senza precedenti per la Romania. Il Paese ha vissuto un profondo shock istituzionale dopo la cancellazione del voto del dicembre 2024, avvenuta in seguito alle rivelazioni su presunti tentativi di influenza russa a favore di Calin Georgescu. Nonostante le negazioni ufficiali di Mosca, l'opinione pubblica è rimasta divisa, con un indebolimento significativo della fiducia nelle istituzioni statali. George Simion stesso ha partecipato alle successive elezioni di ripetizione nel maggio 2025, venendo tuttavia sconfitto da Nicusor Dan.

Attualmente, l'AUR mantiene una posizione dominante nei sondaggi politici, attestandosi intorno al trenta-cinque per cento dei consensi a novembre, sebbene in leggero calo rispetto al quaranta per cento registrato immediatamente dopo le elezioni presidenziali. Il partito continua a criticare apertamente l'Unione Europea, gli aiuti militari all'Ucraina e i piani di spesa per la difesa nazionale. La Romania è ora impegnata in un processo di ridefinizione politica che culminerà con le prossime elezioni generali previste per il 2028, mentre il caso Simion rimane un barometro chiave della stabilità democratica del paese.