Georgia sentences opposition figure to 2-1/2 years in prison for inciting a coup and sabotage

A court in Georgia sentenced a senior opposition figure to 2-1/2 years in prison on charges of sabotage and inciting a coup at local elections last year. The governing Georgian Dream party swept the municipal elections on October 4 last year, and the opposition boycotted the vote in line with a wider standoff with the government.

La Georgia mette in carcere per due anni e mezzo l'esponente dell'opposizione che ha incitato alla 'rivoluzione pacifica Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters.

Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani. TBILISI, May 21 (Reuters) - A court in Georgia sentenced a senior opposition figure to 2-1/2 years in prison on Thursday on charges of sabotage and inciting a coup at local elections last year, the Interpress news agency reported.

Levan Khabeishvili, a former chair of the United National Movement (UNM), one of the South Caucasus country's largest opposition groups, was arrested last September after he repeatedly urged Georgians to take to the streets in a 'peaceful revolution' on the day of municipal elections. The governing Georgian Dream party, in power since 2012, swept the municipal elections on October 4 last year.

The two largest opposition blocs, including the UNM, boycotted the vote in line with a wider standoff with the government. Georgians have protested nightly since November 2024, when the government announced it was freezing accession talks to the European Union. Georgian riot police used pepper spray and water cannons to disperse demonstrators on election night after some protesters tried to force entry to the presidential palace in the capital Tbilisi.

Ten people, including a prominent Georgian opera singer, were sentenced to lengthy prison terms this month in connection with those protests. Government critics say the sentences were part of a broader pattern of attempts by Georgian Dream to silence opposition voices as Georgia takes what they see as an anti-Western U-turn to an authoritarian, pro-Russian path.

The government denies its policies are authoritarian and accuses opposition parties - several of which it is seeking to ban outright - of trying to foment violent coups. TBILISI, 21 maggio (Reuters) - Un tribunale in Georgia ha condannato giovedì un alto esponente dell'opposizione a due anni e mezzo di carcere con l'accusa di sabotaggio e istigazione al colpo di stato in occasione delle elezioni locali dello scorso anno, ha riferito l'agenzia di stampa Interpress.

Levan Khabeishvili, ex presidente del Movimento nazionale unito (UNM), uno dei maggiori gruppi di opposizione del Paese del Caucaso meridionale, è stato arrestato lo scorso settembre dopo aver ripetutamente esortato i georgiani a scendere in strada in una 'rivoluzione pacifica' il giorno delle elezioni municipali. Il partito di governo Sogno georgiano, al potere dal 2012, ha stravinto le elezioni municipali del 4 ottobre dello scorso anno.

I due maggiori blocchi di opposizione, tra cui l'UNM, hanno boicottato il voto in linea con una più ampia situazione di stallo con il governo. I georgiani hanno protestato ogni notte dal novembre 2024, quando il governo ha annunciato il congelamento dei colloqui di adesione all'Unione europea.

La polizia georgiana ha usato spray al peperoncino e cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti nella notte delle elezioni, dopo che alcuni di loro avevano cercato di forzare l'ingresso al palazzo presidenziale nella capitale Tbilisi. Dieci persone, tra cui un importante cantante d'opera georgiano, sono state condannate a lunghe pene detentive questo mese in relazione a quelle proteste.

I critici del governo affermano che le sentenze fanno parte di un più ampio schema di tentativi da parte dei sogni georgiani di mettere a tacere le voci dell'opposizione, mentre la Georgia intraprende quella che considerano un'inversione di rotta anti-occidentale verso un percorso autoritario e filo-russo. Il governo nega che le sue politiche siano autoritarie e accusa i partiti dell'opposizione - molti dei quali sta cercando di vietare del tutto - di cercare di fomentare colpi di stato violenti





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