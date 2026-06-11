Georgina Sperling, damigella delle nozze Royal, si affeziona alla nuova nonna e alle sorelle

Georgina Sperling, damigella delle nozze Royal della madre Harriet con Peter Phillips, ha stretto amicizia con la nuova nonna Anna d'Inghilterra e con le sorelle Savannah e Isla. Ha vissuto la fine dei primi matrimoni dei genitori e ha trascorso più di un decennio come madre single. Con il suo ingresso nella famiglia reale, Georgina si affeziona alle nuove regole e restrizioni, ma il suo legame con i Royal promette un futuro brillante.

Hai scelto di non autorizzare la profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all'offerta economica equivalente. Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica).

Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso. Con il tuo consenso, noi e alcune terze parti nonché intermediari del mercato pubblicitario di volta in volta coinvolti -, potremo mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti facendo click sul pulsante 'Preferenze' sempre raggiungibile anche attraverso la nostra cookie policy.

In caso di rifiuto integrale o delle singole finalità necessarie all'erogazione di pubblicità e di contenuti personalizzati, potrai scegliere di aderire a un piano di abbonamento. Puoi acconsentire direttamente all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta e continua' o rifiutarne l'uso e abbonarti facendo click su 'Rifiuta e abbonati'. Da perfetta damigella, Georgina ha monopolizzato l'attenzione alle recenti nozze Royal della madre Harriet con Peter Phillips.

Ma ora che si ritrova a far parte dei Windsor, non sarà facile abituarsi ai rigori a corte a foto più chiacchierata delle recenti nozze di Peter Phillips e dell'ex infermiera Harriet Sperling non è stata quella dei neo-sposi, felici all'uscita della chiesetta di campagna, dove il 6 giugno si è svolta la cerimonia. È stata un'altra immagine a sorprendere, invece, i media britannici: l'arrivo delle tre damigelle della sposa, subito definite le nuoveDolci ed eleganti nei loro semplicissimi abiti bianchi e con fiori delicati intrecciati tra i capelli sciolti sulle spalle, le tre ragazze hanno camminato anche questa volta fianco a fianco, dimostrandosi un trio di amiche molto unite.

Le tre si sono, in realtà, conosciute molto prima che i loro genitori si incontrassero.giocano nella stessa squadra di hockey. Ma oltre alla passione per lo sport, hanno anche un'altra esperienza in comune: quella di aver vissuto la fine dei primi matrimoni dei genitori. molto affezionata anche all'ex suocera Anna d'Inghilterra. Invece, dopo la separazione dal primo marito Antonio St John Sperling, un istruttore di fitness, Harriet ha cresciuto Georgina come madre single per oltre un decennio.

Georgina Sperling (a sinistra), Savannah Phillips (al centro) e Isla Phillips, alle nozze di Peter e Harriet, Kemble, 6 giugno 2026 (Getty Images)e dove pare abbia fatto subito amicizia anche con George e Charlotte. In comune hanno la passione per la musica: sono tutti e tre fans di Taylor Swift. Per la Pasqua di quest'anno, la ragazzina è stata invitata a fare il suo debutto pubblico tra i Royal, unendosi alla sua nuova famiglia per la messa domenicale a Windsor.

E già lì è apparso più che evidente, e non solo per i completi blu abbinati proprio come poi hanno fatto per il matrimonio. Notata l'ansia di Georgina, le due Phillips le sono state sempre a fianco, quasi a proteggerla, e l'hanno aiutata a barcamenarsi tra le difficili regole di protocollo che ora dovrà osservare, suo malgrado, a ogni uscita pubblica.

Per Georgina si apre, infatti, un lungo capitolo della sua vita che la accomuna a tanti altri figliastri reali, la cui vita è cambiata dall'oggi al domani. Letteralmente catapultati nella vita di palazzo, e privi di una vera rete protettiva. Come Wolfie Mapelli-Mozzi, 10 anni e figlio del marito di Beatrice. Oppure come Tom, 51, e Laura, 48, nati dal primo matrimonio di Andrew Parker Bowles.

Da ragazzi hanno sofferto in prima persona i continui attacchi contro la mamma, accusata per anni di essere stata la principale causa della fine del matrimonio di Carlo e Diana. Spinti nella vita di palazzo, i figli dei primi matrimoni passano dal vivere una vita normale a una trascorsa interamente sotto i riflettori. Non sono preparati fin dalla nascita ad affrontare la costante pressione pubblica, come George, Charlotte e Louis, per esempio.

Il legame con i Royal – e soprattutto quello con la nuova nonna adottiva,– favorirà certamente Georgina in futuro, qualunque sia la carriera che vorrà intraprendere. Ma sono tante anche le restrizioni che sarà costretta a rispettare. Nonostante sia solo la sorellastra delle Phillips, l'interesse suscitato dal suo legame con Savannah e Isla promette, infatti, un ruolo Royal di primo piano per la commoner Georgina





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Georgina Sperling Nonna Anna D'inghilterra Sorelle Savannah E Isla Nobili Reali Nobili Reali Britannici Nobili Reali Di Windsor Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici Nobili Reali Inglesi Nobili Reali Britannici N

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'Italia regina delle Ztl, oltre la metà delle restrizioni europee è nel nostro PaeseL'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di Zone a Traffico Limitato e concentra oltre la metà delle restrizioni alla circolazione urbana presenti nel continente. (ANSA)

Read more »

Costumi mare estate 2026, micro bikini o intero? I look da spiaggia delle celebsCostumi mare estate 2026, i macro trend del beachwear secondo Hailey Bieber, Georgina Rodriguez, Heidi Klum e Laetitia Casta

Read more »

La principessa Anisha e la figlia Zahra firmano il momento royal più tenero del meseBellissime

Read more »

Georgina Rodríguez incinta? Cristiano Ronaldo si sbilancia, la famiglia cresce al debutto dei MondialiGeorgina Rodríguez è in dolce attesa? I Mondiali debuttano e nel frattempo Cristiano Ronaldo sembra confermare la notizia.

Read more »