Geovani da Silva, star del Vasco da Gama e del Bologna, è scomparso a 62 anni

Il brasiliano Geovani da Silva, stella del Vasco da Gama e della Serie A, è scomparso a 62 anni.

Un tiro scagliato dalla luna, a Firenze, un gol strepitoso ma che rimase perla rara di quella sola annata in Italia: Geovani da Silva è scomparso all’età di 62 anni e Bologna fu la sua unica tappa italiana.

Era il Bologna di Maifredi, 1989-90, ‘Geo’ realizzò quel gol formidabile da trenta metri al Franchi (5 novembre 1989, Landucci in porta in una Fiorentina con Baggio e Dunga) e poi altri due fra Serie A (all’Ascoli) e Coppa Italia per poi tornare in Brasile. Geovani si è spento nella sua città Vila Velha e dopo il calcio (lui stella del Vasco da Gama, club vissuto in ben tre lunghe fasi) aveva ricoperto anche un incarico politico nel proprio Paese.

Aveva classe, visione e tecnica ma i ritmi italiani erano differenti rispetto ai suoi: dopo quell’annata a Bologna andò in prestito al Karlsruhe e poi fece ritorno in Brasile chiudendo poi la carriera nel 2002. Un anno fa aveva postato una propria foto con bandiera complimentandosi per la vittoria in Coppa Italia dei ragazzi di Italiano, ai tempi rossoblù in suo onore venne creato ed esposto uno striscione ‘Testimoni di Geovani’ da parte dei tifosi.

Il suo acquisto, per 10 milioni di euro attuali, infiammò la piazza perché il Bologna era convinto di aver acquistato uno ‘dei 5 migliori giocatori al mondo’, disse l’allora presidente





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