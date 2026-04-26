Geppi Cucciari al GialappaShow: Musica, Risate e Sorprese su TV8 e Sky Uno

Geppi Cucciari affianca il Mago Forest nella conduzione del quinto appuntamento del GialappaShow, con performance musicali, gag esilaranti e imitazioni sorprendenti. Appuntamento lunedì 27 aprile su TV8 e Sky Uno.

Il GialappaShow continua a stupire e divertire il pubblico con il suo quinto appuntamento, accogliendo una nuova, brillante figura: Geppi Cucciari . La comica e attrice siciliana si unisce al Mago Forest nella conduzione dello show, promettendo una serata ricca di risate e sorprese.

L'appuntamento è fissato per lunedì 27 aprile, alle 21:30, in prima visione assoluta su TV8 e Sky Uno. Geppi Cucciari non sarà solo una co-conduttrice, ma una vera e propria forza trainante dello spettacolo, capace di catalizzare l'attenzione del pubblico con le sue performance musicali, le sue battute fulminanti, i suoi balletti energici e le sue gag esilaranti in compagnia degli ospiti. Questa settimana, Geppi Cucciari si cimenta in una performance musicale davvero originale e inaspettata.

Armata di una melodiosa, uno strumento musicale insolito a forma di sega, interpreta un mash-up audace e coinvolgente che fonde quattro classici della musica italiana e internazionale: “Rumore” di Raffaella Carrà, “Pride (In the name of love)” degli U2, “Balliamo sul mondo” di Ligabue e “(I Can't Get No) Satisfaction” dei Rolling Stones. Questa fusione di generi e stili musicali dimostra la versatilità e la creatività di Geppi Cucciari, capace di reinventare brani iconici in chiave originale e divertente.

La sigla del programma, come da tradizione del GialappaShow, è completamente rinnovata per ogni puntata e questa settimana si ispira al celebre romanzo “Il Nome della rosa”, coinvolgendo l'intero cast in una scenetta a tema. Il cast, in questa occasione, si presenta in versione “in love”, con un focus particolare sul personaggio interpretato da uno dei membri del team, completamente infatuato della nuova rappresentante di caffè, tanto da essere disposto a investire l'intero bilancio aziendale nell'acquisto di cialde.

Oltre alla presenza di Geppi Cucciari e alla performance musicale innovativa, il GialappaShow non rinuncia ai suoi format collaudati e amati dal pubblico. Torna Ciak si Rigira, la rubrica che raccoglie i bloopers più divertenti e imbarazzanti del mondo dello spettacolo, con una parodia esilarante di Sabrina Ferilli. E non mancano le imitazioni e gli sketch satirici, con un ritorno particolarmente atteso di Fabrizio Corona, interpretato da uno degli attori del GialappaShow, pronto a svelare nuovi e improbabili scoop.

Il GialappaShow è un programma ideato da Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, con la collaborazione di un team di autori talentuosi composto da Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Giuliano Rinaldi, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca e Laura Bernini. La regia dello show è affidata ad Andrea Fantonelli, che garantisce un ritmo incalzante e una cura per i dettagli che rendono il GialappaShow un appuntamento televisivo imperdibile per gli amanti della comicità e dell'intrattenimento di qualità.

L'obiettivo del programma è quello di offrire al pubblico una serata all'insegna del divertimento, della leggerezza e della satira, con un occhio sempre attento all'attualità e alle tendenze del momento





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