La Corte d'appello di Parigi stabilisce che Gérard Depardieu sarà processato solo per uno dei due episodi di stupro denunciati da Charlotte Arnould nel 2018.

La Corte d'appello di Parigi ha emesso una decisione definitiva regarding il caso penale che vede l'attore Gérard Depardieu accusato dalle accuse di Charlotte Arnould. I giudici hanno stabilito che il veterano di 77 anni affronterà il processo per stupro esclusivamente per uno dei due episodi di violenza sessuale denunciati, risalenti al 2018. Questa limitazione riguarda specificamente l'incidente avvenuto il 13 agosto di quell'anno, escludendo dal giudizio l'altro episodio contestato.

Dettagli del processo e contesto legale

La presunta vittima, Charlotte Arnould, aveva accusato Gérard Depardieu di averla violentata due volte quando lei aveva 22 anni e l'attore 77 anni. I magistrati hanno esaminato i dettagli delle due denunce e hanno deciso di separare le accuse, permettendo il giudizio solo per l'accaduto del 13 agosto. Questa scelta legale definisce i confini precisi del procedimento penale che si svolgerà in futuro.

Also read Depardieu, il giudice si basa sui video di sorveglianza per il processo per stupro

La decisione della Corte d'appello segna un passaggio cruciale nel lungo iter giudiziario. Mentre la difesa di Gérard Depardieu ha valutato la possibilità di presentare un ricorso in Cassazione, la parte civile ha accolto la notizia con soddisfazione. Per la legale di Charlotte Arnould, si tratta di un momento storico che porta a compimento otto anni di procedimento legale complesso.

Reazioni delle parti in causa

Charlotte Arnould ha dichiarato che la decisione di procedere con il giudizio per un solo episodio rappresenta un sollievo. La presunta vittima vive la situazione come una vittoria significativa, specialmente considerando che ciò garantisce un processo a Gérard Depardieu per stupro. La sua legale ha sottolineato che il raggiungimento di questa fase processuale chiude un ciclo di anni di attesa e incertezza per la donna.

Advertisement

Dall'altra parte, la difesa dell'attore ha espresso preoccupazione per le implicazioni di questa sentenza. La strategia legale attuale include la valutazione di un ricorso al livello più alto dell'ordine giudiziario francese. Questa mossa potrebbe ritardare ulteriormente l'inizio del processo o cercare di annullare la decisione della Corte d'appello.

Impatto reale e precedenti storici

Questo caso non esiste nel vuoto giuridico, ma è preceduto da un importante precedente legale. Nel maggio 2025, Gérard Depardieu era già stato condannato a una pena di 18 mesi con la condizionale per aggressione sessuale. Questa condanna precedente ha avuto un impatto significativo sulla sua reputazione pubblica e sulla sua posizione legale attuale.

Dopo la condanna del maggio 2025, Gérard Depardieu aveva inizialmente presentato ricorso contro la sentenza. Tuttavia, ha successivamente ritirato tale ricorso, inviando una lettera di scuse alle vittime coinvolte e accettando ufficialmente la sentenza. Questa accetta-zione ha influito sulla percezione pubblica e legale del caso attuale.

Il processo programmato per l'episodio del 13 agosto 2018 sarà il prossimo passo concreto. Le prossime procedure legali includeranno la presentazione delle prove e le udienze preliminari. L'esito di questo processo avrà conseguenze rilevanti per entrambi gli attori principali e per il dibattito pubblico sulla responsabilità delle figure pubbliche.