L'abbraccio inappropriato di Geri Halliwell-Horner alla regina Camilla ha creato imbarazzo a corte. Analizziamo le implicazioni del protocollo reale e le reazioni.

L'incontro svoltosi venerdì scorso presso St James's Palace a Londra tra Geri Halliwell-Horner e la regina Camilla ha segnato un momento di forte tensione nel rigido contesto delle cerimonie di corte. L'evento, originariamente previsto con mesi di anticipo per celebrare iniziative legate alla lettura, si è trasformato in una lezione di protocollo non insegnata alla cantante. La presenza della ex Spice Girl, da tempo collaboratrice di Camilla in numerose cause benefiche, aveva creato l'aspettativa di un'accoglienza cordiale, ma l'esito ha prodotto un netto disagio istituzionale.

Il protocollo reale e l'abbraccio errato

Geri Halliwell-Horner ha ignorato le rigide linee guida sul contatto fisico, riservando alla sovrana un abbraccio esteso definito come "da orso" e accompagnato da baci su entrambe le guance. Questo gesto ha infranto la consuetudine millenaria che impone una distanza fisica precisa tra i membri della Royal Family e i visitatori, indipendentemente dal loro grado di familiarità. Nonostante il documento informativo sulla prassi da seguire fosse stato consegnato in anticipo, la scelta di Camilla di non ricambiare l'abbraccio, restando ferma con le braccia lungo i fianchi, ha evidenziato la rottura delle regole di etichetta. La sovrana ha mantenuto un leggero sorriso ma ha evitato qualsiasi contatto reciproco, staccandosi immediatamente per formulare convenevoli generici.

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Reazioni pubbliche e confronto con Henry Golding

Le immagini dell'interazione sono circolate rapidamente sui social media, generando un'ondata di commenti critici che definiscono l'episodio come imbarazzante e inappropriato. La critica pubblica ha messo a diretto confronto il comportamento di Geri Halliwell-Horner con quello dell'attore Henry Golding, presente allo stesso evento. Golding ha salutato la regina Camilla dimostrando la corretta distanza e il rispetto dovuto, mentre la Halliwell-Horner è stata indicata come eccessivamente zelante e invasiva. Questa opposizione ha rafforzato la percezione che la cantante abbia sottovalutato le aspettative di decoro richieste dalle istituzioni britanniche.

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Eccezioni al rigore e precedenti storici

Nonostante la freddezza dimostrata verso Geri, la corte britannica ha storicamente mostrato flessibilità verso altre figure pubbliche in circostanze specifiche. Un esempio significativo risale al 2009, quando l'attrice Angelina Jolie baciò la regina Elisabetta II sulla guancia senza subire conseguenze negative; al contrario, la regina di allora mise una mano guantata sulla schiena dell'attrice come segno di affetto reciproco. Anche il campione di tennis Roger Federer ha baciato la guancia alla principessa Kate Middleton nel 2021 a Wimbledon, ricevendo solo un cenno del capo. Inoltre, il re Carlo ha mostrato tolleranza verso l'attore Ed Sheeran per un contatto involontoso, suggerendo che la rigidità del protocollo varia in base alla personalità dell'ospite e al contesto.

Conseguenze diplomatiche e futuro dei rapporti

Sebbene Buckingham Palace eviti rimproveri pubblici per piccole gaffe, violazioni ripetute o eccessi di informalità possono portare a esclusioni future dalle cerimonie ufficiali. L'episodio è considerato tra i corridoi reali un incidente diplomatico da evitare, riducendo drasticamente la probabilità che Geri Halliwell-Horner riceva nuovamente un invito ufficiale. La linea tra familiarità e rispetto istituzionale è netta: chi la oltrepassa, anche con le migliori intenzioni, rischia di essere escluso dall'entità mistica che la monarchia britannica cerca di preservare. La freddezza di Camilla, solitamente aperta a star come Tom Hiddleston in contesti diversi, conferma la priorità data al mantenimento dell'immagine e della tradizione.