Germania accelera sulla diversificazione del gas: accordo con il Canada per il Gnl

La Germania, tramite la società statale Sefe, si appresta a firmare un accordo per l'acquisto di gas naturale liquefatto dal progetto canadese Ksi Lisims LNG, segnando un passo significativo nella strategia di diversificazione energetica europea. L'intesa, sebbene di volumi inizialmente limitati, assume un forte valore geopolitico, inviando il messaggio che l'Europa è determinata a ridurre la dipendenza da singoli fornitori. Il Canada, logisticamente più complesso, diventa un'alternativa credibile in un contesto di tensioni globali.

La parola d'ordine per l'approvvigionamento energetico europeo è ormai diversificare. Dopo l'Italia, anche la Germania accelera la ricerca di nuovi fornitori di gas, e stavolta l'approdo è il Canada .

Berlino, attraverso la società statale Sefe - ex controllata di Gazprom nazionalizzata nel 2022 con un salvataggio pubblico da 6,3 miliardi di euro e oggi destinata a una graduale riprivatizzazione - si prepara a firmare un maxi accordo per acquistare gas naturale liquefatto dal progetto Ksi Lisims LNG, sulla costa della British Columbia. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare da Vancouver, con il ministro canadese delle Risorse naturali Tim Hodgson a fare da cerimoniere di un'intesa che pesa soprattutto sul piano geopolitico.

I volumi, almeno inizialmente, restano limitati: fino a un milione di tonnellate l'anno di Gnl destinato alla Germania, circa l'1% delle importazioni tedesche di gas del 2025. Ma il messaggio è chiarissimo: l'Europa vuole ridurre la dipendenza da qualsiasi singolo fornitore, dopo avere scoperto sulla propria pelle quanto costi affidare la sicurezza energetica a Paesi geopoliticamente instabili o apertamente ostili.

Il progetto Ksi Lisims, del valore di circa 10 miliardi di dollari canadesi (7,2-7,3 miliardi di dollari Usa), è ancora in attesa della decisione finale d'investimento, ma già autorizzato sul piano regolatorio. Alle spalle ci sono Western LNG, il consorzio Rockies LNG e la Nisga'a Nation, la comunità indigena proprietaria dei terreni. Se entrerà davvero in funzione, avrà una capacità da 12 milioni di tonnellate annue di Gnl e diventerà il secondo maggiore terminale di esportazione canadese.

Il punto è che il Canada, fino a poco tempo fa, sembrava fuori dai radar europei. Troppo lontano e complicato. Tutta la sua infrastruttura energetica era costruita per servire gli Stati Uniti e l'Asia. Sulla costa orientale praticamente non esiste una vera rete di export di Gnl, mentre quella occidentale è naturalmente proiettata verso il Pacifico.

Portare il gas canadese in Europa significa attraversare il Canale di Panama oppure circumnavigare interi continenti, con costi più alti e tempi più lunghi. Eppure qualcosa è cambiato. La guerra in Medio Oriente e le tensioni nello stretto di Hormuz hanno rimesso al centro il tema della sicurezza energetica. Se il gas qatariota o le rotte del Golfo diventano vulnerabili, allora anche un fornitore logisticamente scomodo come Ottawa inizia a sembrare improvvisamente conveniente.

Tanto che diversi buyer europei, compresa la tedesca Uniper - altro gigante salvato dallo Stato dopo il collasso delle forniture russe e ora avviato verso la privatizzazione - sono in trattativa con il consorzio Ksi Lisims per importare Gnl canadese attraverso il Canale di Panama, pur accettando costi logistici più elevati e tempi di trasporto più lunghi in cambio di una maggiore diversificazione delle forniture. Il Canada prova così a vendersi come il partner energetico che oggi manca all'Europa: stabile, affidabile e meno esposto alle turbolenze geopolitiche.

Il ministro Hodgson parla di Ottawa come di 'quell'alternativa' capace di garantire forniture energetiche senza trasformarle in uno strumento di coercizione. Sullo sfondo c'è il tentativo di costruire un asse energetico euro-canadese mentre Donald Trump torna a usare il commercio come leva politica e Bruxelles prova a evitare una nuova dipendenza totale, stavolta dagli Stati Uniti. Il paradosso europeo è proprio questo.

L'Unione è riuscita in larga parte a sganciarsi dal gas russo, ma nel frattempo si è consegnata al Gnl americano. Nel 2021 Mosca copriva circa il 45% delle importazioni europee di metano. Oggi i flussi russi sono crollati da oltre 150 miliardi di metri cubi a poco meno di 52 miliardi e rappresentano circa il 13% dell'approvvigionamento complessivo europeo.

Nel frattempo la Norvegia è diventata il principale fornitore via tubo dell'Unione, mentre Algeria e Azerbaijan hanno rafforzato il proprio peso grazie all'aumento delle esportazioni verso il Sud Europa e al corridoio del Tap. La svolta, però, è arrivata soprattutto grazie al gas liquefatto. Nel 2025 i carichi di Gnl arrivati nell'Ue e nel Regno Unito hanno toccato il record di 162 miliardi di metri cubi.

In pochi anni l'Europa ha costruito una rete che prima non esisteva: rigassificatori, terminali galleggianti, nuovi contratti di lungo periodo e rotte alternative. Gli Stati Uniti sono diventati il primo esportatore mondiale grazie al fracking e agli investimenti sui terminali di liquefazione. Secondo le stime dell'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, la quota americana nel mercato europeo del Gnl potrebbe arrivare all'80% entro il 2028. La Germania lo sa bene.

L'anno scorso il 94-96% del Gnl importato da Berlino proveniva dagli Stati Uniti. Una quota enorme. Troppo enorme. E così Sefe ha iniziato a firmare accordi ovunque: con Venture Global negli Usa, con Southern Energy in Argentina, con la turca Botas.

Uniper, invece, ha siglato intese in India. La corsa alla diversificazione è appena iniziata, e il Canada rappresenta una delle carte più promettenti sul tavolo europeo





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gas Naturale Liquefatto Germania Canada Diversificazione Energetica Geopolitica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stati Uniti: tagli imposte alla NATO e alla missione in GermaniaGli Stati Uniti intendono ridurre significativamente i contributi militari disponibili per aiutare gli alleati europei in caso di crisi, inclusi caccia, navi da guerra e aerei per il rifornimento in volo. La NATO sta affrontando una tensione senza precedenti, con alcuni Paesi europei preoccupati che gli Stati Uniti possano ritirarsi completamente. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha criticato gli alleati europei per non spendere abbastanza per i loro Armati e si è impegnato a ritirare migliaia di truppe dalla Germania. La sua ambizione di prendere il controllo della Groenlandia ha ulteriormente infiammato le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Europa.

Read more »

Per il Cagliari amichevole il 2 agosto in Germania contro l'Union Berlino(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAG - Appuntamento internazionale per il Cagliari: domenica 2 agosto giocherà in Germania allo stadio 'An der Alten Försterei' (ore 14) contro i padroni di casa dell'Union Berlino, squadra che milita in Bundesliga.

Read more »

Tresoldi e l'Italia: 'Nessuno mi ha chiamato, con la Germania c'è un bel progetto'Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Bruges, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva a margine del Gran Galà del calcio umbro di Assisi, parlando del proprio percorso tra club e Nazionale.

Read more »

Germania: arrestato siriano per concorso in tentato omicidio al Memoriale dell’OlocaustoLa polizia tedesca ha arrestato Khalaf A., sospettato di aver incoraggiato l’attacco al Memoriale dell’Olocausto a Berlino nel febbraio 2025. Il complice, Wassim Al M., era già stato condannato a 13 anni per tentato omicidio.

Read more »