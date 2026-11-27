Il Parlamento tedesco vara il bilancio federale 2027 con 555,94 miliardi di euro. Aumento investimenti, forte sostegno alla difesa e nuove entrate fiscali confermate da Olaf Scholz.

Il Bundestag tedesco ha ufficialmente approvato il bilancio federale per l'anno 2027, sancendo un percorso finanziario che prevede spese complessive per 555,94 miliardi di euro. Questa decisione rappresenta un aumento significativo di 31,4 miliardi di euro rispetto all'esercizio del 2026, segnando un'ambiziosa espansione del ruolo economico dello Stato tedesco nel prossimo anno fiscale.

L'approvazione della manovra ha ottenuto il sostegno di 317 deputati, mentre 260 membri dell'assemblea hanno espresso il proprio voto contrario. Il testo autorizza un nuovo indebitamento netto pari a 122,97 miliardi di euro per la parte ordinaria del bilancio, una cifra che supera di 4,24 miliardi la proposta iniziale avanzata dal governo federale, evidenziando la necessità di risorse aggiuntive per far fronte alle nuove priorità strategiche.

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Investimenti e voce Difesa

Gli investimenti registrati nel bilancio federale ordinario ammontano a 61,85 miliardi di euro, contro i 58,35 miliardi previsti per il 2026, segnalando un incremento nella capacità di spesa per progetti strutturali. Considerando anche le risorse del Fondo per le infrastrutture e la neutralità climatica e il Fondo per il clima e la trasformazione, gli investimenti complessivi raggiungono circa 124 miliardi di euro, confermando un forte impegno verso la transizione ecologica.

Una quota considerevole delle risorse è dedicata alla difesa e alla sicurezza nazionale. Il bilancio del ministero della Difesa prevede stanziamenti specifici per 109,8 miliardi di euro, ai quali si aggiungono circa 30 miliardi provenienti dal fondo speciale per la Bundeswehr. Tale fondo speciale è programmato per esaurire le proprie risorse entro la fine del 2027, segnando la fine di un ciclo di finanziamento straordinario per le forze armate.

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Piano finanziario e stabilità sociale

Oltre alle spese militari, sono previsti investimenti strategici per la protezione civile, il rafforzamento delle agenzie di sicurezza e il contrasto alle minacce ibride, in linea con le esigenze di stabilità regionali e globali. La spesa sociale continua a costituire la principale voce del bilancio federale, con un'incidenza destinata a mantenersi al 43% fino al 2030, secondo il piano finanziario pluriennale approvato dal Parlamento.

Il piano finanziario indica una proiezione di crescita della spesa federale che porterà il totale a 588,2 miliardi nel 2028, 597,8 miliardi nel 2029 e 635,4 miliardi nel 2030. Parallelamente, il nuovo indebitamento netto è previsto in aumento, fino a raggiungere 167,3 miliardi di euro nel 2030, dimostrando una strategia di espansione del debito strutturale per finanziare obiettivi di lungo periodo.

Finanziamento e misure fiscali

Il governo punta a finanziare questa manovra ambiziosa attraverso una combinazione di investimenti diretti, riforme strutturali e consolidamento dei conti pubblici. Tra le misure di risparmio indicate figurano la riduzione di alcune sovvenzioni, interventi mirati sulle prestazioni sociali e sanitarie e una maggiore efficienza amministrativa, cercando di bilanciare le nuove uscite con un'ottimizzazione delle risorse esistenti.

Il piano prevede inoltre nuove entrate attraverso l'introduzione di misure fiscali su criptoattività, alcol, tabacco, plastica e bevande zuccherate. Questa strategia mira a diversificare le fonti di finanziamento, riducendo la dipendenza esclusiva dal debito, pur mantenendo livelli elevati di indebitamento autorizzati per settori strategici come la difesa e la sicurezza, che godono di esclusione dai limiti ordinari del freno costituzionale al debito.