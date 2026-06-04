Germania e Francia propongono un'integrazione graduale per i candidati all'UE

Un documento franco-tedesco propone di offrire agli aspiranti membri dell'UE maggiori opportunità di partecipare a programmi e mercato unico prima dell'adesione, come incentivo per accelerare il processo di allargamento.

Germania e Francia hanno proposto di offrire agli aspiranti membri dell'Unione europea maggiori opportunità di partecipare ai programmi comunitari e di accedere al mercato unico prima dell'adesione formale, secondo un documento di discussione visionato da Reuters giovedì.

Il documento, redatto dai due Paesi, mira a dare nuovo impulso al dibattito sull'allargamento del blocco a 27 membri, in vista di un vertice tra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali previsto per venerdì e di un altro vertice con la Moldavia previsto per la fine del mese. L'allargamento è tornato al centro dell'agenda europea a causa della guerra della Russia contro l'Ucraina: Kiev è fortemente interessata a entrare nell'Unione per ancorarsi al mainstream politico del continente.

Tuttavia, il processo di adesione è tradizionalmente lungo e complesso, caratterizzato da anni di negoziati e riforme legislative, spingendo i funzionari europei a cercare soluzioni per offrire benefici più tangibili ai Paesi candidati durante il percorso. Il documento franco-tedesco sottolinea la necessità di 'fornire incentivi aggiuntivi nell'ambito di un processo di integrazione graduale basato sul merito e snellire la procedura attuale per renderla più efficiente e consentire un'integrazione più rapida e profonda'.

Tra le proposte concrete figurano la possibilità per i Paesi candidati di partecipare ai programmi di scambio studentesco e di ricerca dell'UE, nonché l'integrazione in settori chiave come energia, industria e sistema di scambio di quote di emissione, a condizione che vengano rispettati standard specifici. Inoltre, si ipotizza di consentire ai rappresentanti dei Balcani occidentali e della Moldavia di prendere parte ad alcune riunioni ministeriali e vertici dell'Unione, seppur senza diritto di voto.

Questa iniziativa segue la proposta del cancelliere tedesco Friedrich Merz di concedere all'Ucraina un nuovo status di 'membro associato' come passo intermedio verso l'adesione piena, al fine di agevolare un accordo per porre fine alla guerra innescata dall'invasione russa. Tuttavia, tale proposta ha sollevato interrogativi riguardo ai Paesi dei Balcani occidentali, che da anni lavorano per entrare nell'UE e che, secondo il piano di Merz, non riceverebbero le stesse opportunità dell'Ucraina.

I funzionari europei indicano il Montenegro come il candidato più avanzato, mentre anche l'Albania ha compiuto progressi significativi. La Moldavia e l'Ucraina dovrebbero avviare a breve i negoziati sul primo gruppo tematico di standard europei. Altri Paesi candidati includono Macedonia del Nord, Serbia e Bosnia-Erzegovina. La proposta franco-tedesca cerca quindi di bilanciare le ambizioni dei vari aspiranti membri, offrendo un percorso di integrazione più flessibile e graduale, che premi i progressi compiuti e mantenga vivo l'interesse per l'adesione.

Resta da vedere se questo approccio sarà sufficiente a superare le resistenze politiche e le complessità burocratiche che hanno finora rallentato il processo di allargamento. La sfida principale è mantenere la credibilità del processo di allargamento, garantendo al contempo che i nuovi membri siano pienamente preparati ad assumersi gli obblighi dell'UE.

In questo contesto, l'iniziativa di Berlino e Parigi rappresenta un tentativo di modernizzare e rendere più attrattivo il percorso di avvicinamento all'Unione, in un momento in cui la stabilità e la sicurezza del continente sono messe a dura prova dal conflitto in Ucraina. L'integrazione graduale potrebbe consentire ai Paesi candidati di beneficiare di alcuni vantaggi dell'adesione prima del completamento formale del processo, contribuendo così a rafforzare la loro economia e le loro istituzioni.

Allo stesso tempo, però, è necessario evitare che si creino disparità tra i vari candidati, come temono alcuni Paesi dei Balcani occidentali. La proposta sarà discussa nel vertice di venerdì e potrebbe portare a un nuovo slancio per l'allargamento, ma richiederà un ampio consenso tra gli Stati membri e una chiara definizione delle tappe intermedie. Solo così si potrà conciliare l'urgenza geopolitica con la necessità di mantenere elevati standard democratici ed economici all'interno dell'Unione





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