Il ministro tedesco Pistorius e il suo omologo britannico Streeting respingono le critiche del Pentagono sugli attacchi ucraini, definendole controproducenti.

A Bruxelles, il 17 novembre 2026, si è verificato un acceso scontro diplomatico all'interno del Gruppo di sostegno a Kyiv, conosciuto anche come Gruppo Ramstein. Il conflitto ha visto protagonisti il ministro tedesco della Difesa Boris Pistorius e il suo omologo britannico Wes Streeting, i quali hanno respinto categoricamente le critiche avanzate dal sottosegretario americano per le politiche di difesa Elbridge Colby riguardo alle strategie di combattimento ucraine.

Rifiuto di Germania e Gran Bretagna

La posizione di Washington ha trovato un netto rifiuto da parte di Berlino e Londra. I ministri europei hanno sottolineato come le critiche di Colby siano infondate e dannose per il morale degli alleati. Pistorius ha definito stupida qualsiasi critica contro gli attacchi russi volti a distruggere obiettivi strategici militari.

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Dall'altra parte, il funzionario americano ha sostenuto che tali operazioni non abbiano efficacia nel bloccare l'avanzata russa. Tuttavia, le reazioni dei colleghi europei hanno messo in luce una frattura profonda sulle strategie da adottare durante il conflitto.

Critiche agli attacchi energetici russi

Boris Pistorius ha invitato a spostare l'attenzione sugli attacchi terroristici russi alle infrastrutture energetiche, idriche e di riscaldamento in Ucraina. Ha definito queste azioni quotidiane una forma di terrorismo che merita condanna. La sua dichiarazione è stata forte e diretta, senza mezzi termini.

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Anche Wes Streeting ha espresso lo stesso identico punto di vista. Il ministro britannico ha affermato che gli attacchi ucraini hanno aiutato a indebolire la macchina da guerra del presidente russo Vladimir Putin. Queste azioni, secondo London, servono a guadagnare tempo prezioso e a salvare vite umane in campo.

La posizione di Elbridge Colby

Elbridge Colby, parlando presso la sede della NATO a Bruxelles, ha descritto le operazioni ucraine come uno spettacolo poco efficace. Ha sostenuto che gli attacchi mirati a danneggiare la popolazione russa non stanno portando alla fine della guerra. Al contrario, ritiene che tali azioni possano indurre la società russa a resistenza.

Il funzionario del Pentagono ha spiegato che l'attenzione principale dovrebbe rimanere sulla difesa delle linee del fronte. Ha menzionato l'uso di droni di media gittata per interrompere le logistiche nemiche. Ha specificato che gli attacchi a infrastrutture civili come i magazzini Wildberries potrebbero avere l'effetto opposto a quello desiderato.

Forniture d'armi e sostegno internazionale

Il contesto di questa riunione è diventato ancora più complesso a causa dei cambiamenti nella politica di aiuto internazionale. Gli Stati Uniti hanno cessato di finanziare le forniture di armi dopo l'ascesa alla presidenza di Donald Trump. Questo vuoto è stato rapidamente colmato da Europa e Canada.

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Questi nuovi finanziatori stanno garantendo che Kyiv riceva le risorse necessarie per affrontare un inverno durissimo. La Russia, nel frattempo, sta intensificando i suoi bombardamenti sulle infrastrutture civili ucraine. La situazione richiede una coordinazione ancora maggiore tra gli alleati occidentali per garantire la sopravvivenza dello stato ucraino.