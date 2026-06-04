Germania sconfitta nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

La Germania ha perso la sfida per il seggio non permanente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2027-2028, dopo una campagna elettorale formale e sostanziale fallita. La sconfitta è stata interpretata come un segnale politico significativo e un colpo al prestigio internazionale, ma non significa un ridimensionamento strutturale del ruolo tedesco nelle Nazioni Unite.

La sconfitta della Germania nella scelta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2027-2028 non è soltanto un incidente diplomatico, ma un segnale politico significativo che merita di essere letto.

Per la prima volta dalla riunificazione, Berlino non ottiene un seggio non permanente, che di fatto era diventato una consuetudine quasi automatica ogni otto anni. Il dato numerico è inequivocabile: 104 voti, ben lontani dalla soglia necessaria di 127, mentre Portogallo e Austria sono stati eletti già al primo scrutinio con rispettivamente 134 e 131 voti. Le ragioni della sconfitta sono molteplici e si collocano su piani diversi.

Sul versante formale, la candidatura tedesca è stata tardiva e condotta con un livello di mobilitazione politica sorprendentemente basso, a differenza dell'Austria, vera concorrente nella competizione. L'assenza del Cancelliere all'ultima Assemblea generale prima del voto, giustificata con impegni di politica interna, è apparsa come un segnale di scarso investimento politico in un appuntamento che richiede presenza e visibilità. A ciò si è aggiunta una gestione discutibile di un passaggio delicato come l'elezione del Presidente dell'Assemblea Generale.

La sostituzione in extremis della diplomatica Helga Schmidt con l'ex ministra Annalena Baerbock ha generato irritazione e incrinato la percezione di affidabilità e professionalità della diplomazia tedesca. Sul piano sostanziale emergono le criticità più profonde. La tradizionale vicinanza della Germania a Israele si è rivelata, in questo frangente storico, un fattore problematico, poiché il sostegno tedesco è stato percepito da molti Stati come espressione di una doppia morale.

Il richiamo alla responsabilità storica, pur legittimo, non può tradursi in un'applicazione selettiva dei principi giuridici: la credibilità internazionale si misura sulla coerenza. A ciò si aggiunge un elemento di ambiguità strategica, poiché la postura del cancelliere Friedrich Merz nei confronti degli Stati Uniti — oscillante tra sostegno e critica — ha contribuito a rendere meno leggibile la posizione internazionale della Germania. In un sistema multilaterale già fragile, l'incertezza è un costo.

Il voto ha inoltre restituito una fotografia chiara dei nuovi equilibri globali, con molti Paesi del cosiddetto Sud globale che hanno preferito sostenere l'Austria, percepita come interlocutore più neutrale. Alcune prese di posizione, come quella della Namibia, hanno esplicitato un malcontento più ampio, legato anche a una domanda di riconoscimento politico da parte di Stati che rivendicano maggiore visibilità e considerazione nelle dinamiche delle Nazioni Unite. Vi è poi una dimensione spesso sottovalutata, ma decisiva: quella dell'affidabilità.

Berlino ha fatto leva sul proprio ruolo di grande contributore finanziario all'ONU, in un momento in cui il disimpegno statunitense ha creato vuoti significativi. Tuttavia, questa leva si è rivelata meno efficace del previsto. La riduzione degli investimenti nella cooperazione allo sviluppo e il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanziamento per il 2025 hanno alimentato dubbi sulla sostenibilità di lungo periodo dell'impegno tedesco.

In un sistema in cui molti Stati dipendono concretamente da questi fondi, l'affidabilità non è un argomento retorico, ma una condizione essenziale di legittimazione. Le promesse di maggiore inclusione, rivolte in particolare ai Paesi africani, rischiano di apparire poco credibili se non sostenute da una coerenza concreta. Non sorprende, allora, che Die Zeit abbia parlato di 'catastrofe diplomatica'. Il termine può apparire severo, ma coglie un punto: la Germania ha probabilmente sopravvalutato il proprio capitale politico internazionale.

L'idea di un accesso quasi garantito al Consiglio di Sicurezza — in assenza di un seggio permanente — è stata percepita da molti come una pretesa, se non come una forma di arroganza. In un contesto multilaterale sempre più competitivo e sensibile agli equilibri, questo atteggiamento è stato sanzionato. Eppure, sarebbe un errore leggere questa sconfitta come un ridimensionamento strutturale del ruolo tedesco. Le conseguenze saranno soprattutto simboliche: un colpo al prestigio, più che alla capacità effettiva di influenza.

La Germania resta uno dei principali contributori delle Nazioni Unite e un attore imprescindibile nei principali dossier globali. Il punto, semmai, è un altro. Questa battuta d'arresto offre a Berlino l'opportunità — e forse la necessità — di ridefinire con maggiore chiarezza la propria politica estera





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