Gerry Cardinale prende il comando del Milan: la svolta americana dopo la cacciata di Allegri e Tare

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale assume il controllo diretto del club dopo le dimissioni di Allegri e il licenziamento di Tare e Furlani. La nuova strategia americana, dal metodo decisionale rapido alla ricerca del nuovo tecnico, segna una rottura netta con il passato recente. Intanto polemiche per la presenza di Cardinale a un forum in Vaticano.

Tra le tante gravi incertezze che scandiscono la partenza tormentata di questa nuova stagione milanista, c'è una sola figura chiave che ha rotto gli indugi, annullato le distanze e scelto di giocare in prima persona il ruolo di uomo solo al comando del club rossonero.

E si tratta del proprietario Gerry Cardinale. È stato lui il protagonista della "piazza pulita" decisa il lunedì successivo alla sconfitta con il Cagliari e alla perdita secca della Champions con arretramento in Europa League. È stato lui a firmare il comunicato con cui ha reso pubblico il brutale licenziamento di Furlani, Tare, Moncada e Allegri.

È stato sempre lui, in quel caso accompagnato da Ibra, a volare il giorno dopo verso Vienna dove ha preso contatto con Rangnick e poi proseguito verso Londra che è diventata il centro dell'attività di ricerca delle diverse figure che mancano all'appello per completare la nuova linea di comando del Milan. È stato ancora lui a scrivere messaggi ad alcuni calciatori al mondiale (Leao tra questi), è stato sempre lui a chiedere disponibilità per il nuovo corso in un modo che è un impegnativo atto di fiducia tecnica e finanziaria, pratica mai concessa nel recente passato (a cominciare da Fonseca e passando per Conceiçao e lo stesso Allegri).

Questo significa molto semplicemente che, con metodi molto americani e pochissimo italiani, il proprietario ha deciso di prendere in mano le redini del club, abbandonando la delega che negli anni precedenti, da Maldini in poi, aveva sempre caratterizzato il suo approccio. In queste ultime ore Gerry Cardinale è stato visto e fotografato a Roma mentre passeggiava giovedì sera nervoso e si agitava discutendo al cellulare con qualche interlocutore.

Fonti attendibili hanno spiegato la presenza con la partecipazione al forum di Castelgandolfo celebrato alla presenza di papa Leone XIV. In tanti si sono esercitati nelle inevitabili battute, specie i tifosi di casa, a eccezione dei soliti sapientoni che hanno stabilito chi può e chi non può avere accesso nella Santa Sede. Insuperabili!

Tutto questo attivismo in prima persona vuole anche segnalare - visto che Ibra se ne sta negli Usa collezionando stroncature dai media americani per la sua attività di commentatore del mondiale senza prendere in considerazione la candidatura di Kirovski, il manager americano che si occupa di Milan futuro scelto proprio da Ibra due anni prima e che continua a preparare il mercato della seconda squadra - che il vero decision maker ora è il proprietario. D'altro canto se Ibra vuole continuare a stare nelle vicinanze del Milan senza un ruolo e una responsabilità diretta continuerà a fare solo il pieno di critiche e stroncature





CorSport / 🏆 41. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Milan Gerry Cardinale Allegri Tare Furlani Rangnick Leao Europa League Champions League Mercato Cambio Di Proprietà Società Calcistica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ordine: 'Cardinale si è intestato la rifondazione del Milan a sua immagine e somiglianza'Il giornalista filo-rossonero Franco Ordine, intervenuto come di consueto sulle colonne del Corriere dello Sport, ha parlato di 'Un solo uomo al comando' riferendosi a Gerry Cardinale, principale promotore e gestore della rivoluzione che sta affrontando il Milan quest'estate.

Read more »

Napoli, ci siamo per Allegri: in settimana dovrebbe arrivare l'ufficialità del nuovo allenatoreSi avvicina alla conclusione l’esperienza di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan.

Read more »

Tare promuove Allegri al Napoli e parla del MilanL'ex direttore sportivo del Milan, Igli Tare, elogia la scelta del Napoli di affidarsi a Massimiliano Allegri, parla degli errori passati al Milan e del futuro rossonero, menzionando anche il caso Leao.

Read more »

Dirigente parla del finale ciclo al Milan, elogi ad Allegri e focus sui giovaniIntervista a SportMediaset: fine di un ciclo, il ruolo dei giovani e il bilancio su Allegri. Il dirigente sottolinea la necessità di coraggio e fiducia nei talenti emergenti, guardando ai successi delle giovanili.

Read more »