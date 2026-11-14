Gerry Cardinale punta 70 milioni: Milan cerca Endrick o Tresoldi

Il presidente del Milan conferma l'investimento di 70 milioni per il mercato. Obiettivo prioritario l'attaccante, tra Endrick e Tresoldi, per rinforzare l'attacco di Amorim.

Gerry Cardinale ha ribadito la volontà di RedBird di continuare a investire nel Milan, confermando un budget di circa 70 milioni di euro per la prossima finestra di mercato. L'obiettivo è fornire alla società la potenza finanziaria necessaria per competere con le squadre della Premier League e riportare il club ai vertici delle coppe europee. In questa ottica, la gestione delle operazioni si concentrerà sul rinforzo dell'attacco, reparto che necessita di urgenza per garantire più gol.

Obiettivo attacco: Endrick tra le priorità

Il legame tra il Milan e Endrick risulta solido grazie al rapporto consolidato tra Gerry Cardinale e Roc Nation, l'agenzia che detiene la procura dell'attaccante brasiliano. Il numero uno di RedBird ha espresso chiaramente il desiderio di portare il talento ex Palmeiras a Milanello, anche se la Roma ha mostrato interesse e altre squadre inglesi e francesi si sono informate. Il giocatore ambisce a più spazio rispetto a quello ottenuto finora, orientandosi verso un cambio di maglia nella finestra invernale.

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Per concludere l'operazione, il Milan non propone un semplice prestito ma un'offerta che includa un diritto di riscatto. La cifra indicata è di 60 milioni, eventualmente aumentata da alcuni bonus, con la possibilità per il Real Madrid di riacquistare il giocatore per 80 milioni. Questa soluzione ricorda l'accordo di Nico Paz con il Como, garantendo al club spagnolo una via di uscita chiara mentre permette al Milan di inserirlo in rosa con un investimento strutturato.

Alternativa Tresoldi dal Club Bruges

Parallelamente, il Milan monitora la situazione di Tresoldi, attaccante del Club Bruges che dovrà presto scegliere tra la Nazionale italiana e quella tedesca. Il giocatore, tifoso del Diavolo fin dall'infanzia, è valutato intorno ai 60 milioni, una cifra salita rispetto all'estate scorsa. Il Club Bruges è consapevole che non può trattenerlo a tutti i costi e potrebbe aprire alla vendita immediata se arrivasse un'offerta irrinunciabile, evitando così una gara d'acquisto con club della Premier League.

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L'eventuale arrivo di uno dei due giocatori rappresenta una priorità assoluta per migliorare la situazione offensiva guidata da Amorim. Sebbene in inverno sia previsto un solo rinforzo, il Milan valuta la possibilità di chiudere un acquisto nel gennaio 2025 e pianificare l'arrivo del secondo in estate, magari dopo aver ottenuto la qualificazione in Champions League. Questa strategia permetterebbe di avere due giovani talenti, simili per potenziale a Moreira, in rosa.

Riccardo Kakà come ambasciatore

Il Milan utilizza anche canali informali per persuadere i giocatori, coinvolgendo figure storiche del club come Riccardo Kakà. L'ex Pallone d'oro, membro della Hall of Fame rossonera, ha pranzato con Gerry Cardinale prima del derby e potrebbe offrire un supporto decisivo per attrarre Endrick. Questa mossa mira a replicare il ruolo che Leonardo ha avuto per Kakà stesso, facilitando l'integrazione e l'adesione del giocatore alla nuova avventura a Milano.

Gerry Cardinale ha sottolineato che l'investimento è cruciale per non subire le condizioni del mercato, dove solo alcune realtà finanziariamente solide possono assicurarsi i migliori giocatori. La holding Mse gioca un ruolo fondamentale in questa strategia, garantendo al club la capacità di agire con rapidità ed efficacia quando emergono opportunità come quelle relative ad Endrick o Tresoldi, dimostrando una chiara intenzione di vincere rapidamente sul piano sportivo.