Gerry Scotti chiede alla Rai e Mediaset di chiudere l'access prime time alle 21:30

Al Festival dello Spettacolo di Milano Gerry Scotti propone un patto tra Rai e Mediaset per anticipare la fine dell'access prime time. Il conduttore nega una rivalità con Stefano De Martino.

Gerry Scotti chiede ai vertici di Rai e Mediaset di concordare la fine dei programmi dell' access prime time alle 21:30. L'appello è arrivato dal Festival dello Spettacolo di Milano, dove il conduttore ha sostenuto che la prima serata dovrebbe iniziare alle 21:30, una richiesta che, secondo quanto ha dichiarato, il settore televisivo avanza da un anno.

Nel suo intervento, Scotti ha affermato di augurarsi che i dirigenti della Rai e quelli di Mediaset trovino un accordo per far terminare alle 21:30 i programmi della fascia. Il conduttore ha spiegato che il settore continua a chiedere di poter chiudere alle 21:30, perché proseguire con l'assetto attuale non ha più senso.

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Perché Scotti chiede di anticipare la fine dell'access prime time

La richiesta di Gerry Scotti riguarda la fascia dell'access prime time, il segmento che precede la prima serata, e punta a spostarne la chiusura alle 21:30. Secondo il conduttore, il cambiamento dovrebbe essere concordato tra i due grandi editori televisivi, Rai e Mediaset, e non imposto da una sola parte.

Il nodo, nella lettura di Scotti, è la differenza di missione tra i due soggetti. Ha sottolineato che la Rai ha altri compiti istituzionali, mentre una tv commerciale non può fare a meno di mandare in onda i propri sponsor. Una differenza che, secondo il conduttore, rende necessario un accordo condiviso tra le reti per modificare gli orari senza penalizzare nessuno.

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Gerry Scotti smentisce la rivalità con Stefano De Martino

Gerry Scotti respinge le voci su una presunta rivalità con Stefano De Martino e afferma che tra i due non c'è nessuna guerra in corso. Il conduttore sostiene che il rapporto tra loro è cordiale e basato sulla stima reciproca.

Per spiegare la sua posizione, Scotti collega il successo di un programma alla forza del titolo che gli sta di fronte in palinsesto. Ha portato come esempio i quattro milioni e mezzo di spettatori che, a suo dire, raggiunge il suo programma, cifra che secondo lui Affari Tuoi eguaglia. Da questo dato, il conduttore ricava la conclusione che entrambi i programmi sono ben fatti.

Scotti ha quindi descritto il rapporto con De Martino in termini affettuosi, dichiarando di volergli bene. Le sue parole hanno voluto chiudere il tema di una contrapposizione tra i due conduttori, che secondo lui non ha ragione di esistere.

Cosa cambierebbe per il pubblico e per i palinsesti

Se l'accordo andasse in porto, la prima serata inizierebbe alle 21:30, come indicato dal conduttore nel suo appello. Nel suo intervento, Gerry Scotti non ha tuttavia indicato una data precisa per un eventuale accordo tra Rai e Mediaset, né ha illustrato le modalità con cui le reti potrebbero riorganizzare i propri palinsesti.

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La questione coinvolge direttamente gli sponsor delle reti commerciali e il ruolo di servizio pubblico della Rai, due elementi che il conduttore ha richiamato per motivare la sua proposta. Le parole di Gerry Scotti restano dunque una richiesta pubblica rivolta ai vertici televisivi, ancora priva di decisioni ufficiali nelle dichiarazioni riportate.