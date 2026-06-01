Gerry Scotti e Gabriella Perino: smentita il matrimonio segreto

La notizia del presunto matrimonio segreto tra Gerry Scotti e Gabriella Perino ha fatto il giro del web nelle scorse ore. Tuttavia, il Corriere della Sera ha smentito questa notizia, sostenendo che il matrimonio non sarebbe mai avvenuto. Gerry Scotti, ospite del Festival di Dogliani, non ha voluto parlare del suo matrimonio, definendolo troppo segreto per essere stato effettivamente celebrato.

La notizia del presunto matrimonio segreto tra Gerry Scotti e Gabriella Perino ha fatto il giro del web nelle scorse ore. Secondo il settimanale Gente, la coppia si sarebbe sposata in gran segreto un anno e mezzo fa al comune di Milano, senza la presenza di figli, amici, parenti e testimoni per tutelare la loro privacy.

Tuttavia, il Corriere della Sera ha smentito questa notizia, sostenendo che il matrimonio non sarebbe mai avvenuto. Gerry Scotti, ospite del Festival di Dogliani, non ha voluto parlare del suo matrimonio, definendolo troppo segreto per essere stato effettivamente celebrato. La coppia, che si frequenta da 15 anni, è molto riservata e non ha mai reso pubblica la loro relazione.

Entrambi hanno un matrimonio alle spalle e due figli, e si sono rincontrati grazie ai loro figli che frequentavano la stessa scuola





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