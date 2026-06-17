Gerry Scotti riceve la laurea honoris causa dall'Università dell'Insubria: "Comunicatore democratico"

Il conduttore televisivo Gerry Scotti è stato insignito di una laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione dall'Università dell'Insubria, che lo ha definito un "comunicatore democratico" per la sua capacità di creare un legame di fiducia con il pubblico. La cerimonia a Varese ha visto Scotti emozionato e divertito, con un discorso che ha sottolineato la sua lunga carriera tra radio e tv, l'adattamento ai cambiamenti mediatici e il suo ruolo di protagonista nella televisione italiana.

L'Università dell'Insubria ha conferito la laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione a Gerry Scotti , definendolo " comunicatore democratico " capace di costruire un legame di fiducia con milioni di spettatori.

La cerimonia si è svolta nell'aula magna dell'Ateneo a Varese, con il conduttore visibilmente emozionato ma anche ironico. Scotti, con una carriera ultradecennale iniziata negli anni Settanta, è stato celebrato per la sua capacità di unire tradizione e innovazione, cultura popolare e linguaggi mediatici complessi, trasmettendo valori attraverso la televisione.

Il rinsaldamento dei ruoli nella storia della tv italiana è stato sottolineato dalla motivazione del conferimento, che ne ha lodato la professionalità, la spontaneità e l'adattamento ai cambiamenti tecnologici e dei consumi. Il conduttore, ora al timone di "La ruota della fortuna" con Samira Lui, ha scherzato sul fatto di ricevere una laurea dopo 50 anni di lavoro, suscitando l'ilarità generale





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