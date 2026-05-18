Gerry Scotti riceverà la laurea honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione dall'Università degli Studi dell'Insubria

Gerry Scotti riceverà dall'Università degli Studi dell'Insubria la laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione. La cerimonia si terrà il 15 giugno alle ore 17 nell'Aula Magna del Rettorato. Gerry Scotti, nato in provincia di Pavia nel 1956, è uno dei conduttori più amati dal pubblico, grazie a programmi di grande successo e a uno stile comunicativo empatico e capace di parlare a generazioni diverse. La proposta di conferimento è nata nell'ambito del Disuit, il Dipartimento di Scienze umane e dell'innovazione per il territorio, che ha voluto riconoscere il contributo di Gerry Scotti al mondo della comunicazione, della televisione e del linguaggio popolare italiano. La delibera è stata approvata dal Senato accademico e dalla ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, che sarà presente all'evento. La cerimonia prevede i saluti istituzionali della Rettrice Maria Pierro, la lettura del dispositivo di conferimento da parte della direttrice del Disuit Paola Biavaschi, la laudatio affidata a Giulio Facchetti, professore ordinario di Glottologia e linguistica, e la Lectio magistralis di Gerry Scotti, seguita dalla proclamazione con il conferimento del diploma di Laurea honoris causa.

Gerry Scotti riceverà dall'Università degli Studi dell'Insubria la laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione. La cerimonia si terrà il 15 giugno alle ore 17 nell'Aula Magna del Rettorato.

Gerry Scotti, all'anagrafe Virginio, nato in provincia di Pavia nel 1956, è uno dei conduttori più amati dal pubblico, grazie a programmi di grande successo e a uno stile comunicativo empatico e capace di parlare a generazioni diverse. C'è posta per te, Gerry Scotti è il regalo che quattro figlie fanno al loro papà.

La proposta di conferimento è nata nell'ambito del Disuit, il Dipartimento di Scienze umane e dell'innovazione per il territorio, che ha voluto riconoscere il contributo di Gerry Scotti al mondo della comunicazione, della televisione e del linguaggio popolare italiano. La delibera è stata approvata dal Senato accademico e dalla ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, che sarà presente all'evento.

La cerimonia prevede i saluti istituzionali della Rettrice Maria Pierro, la lettura del dispositivo di conferimento da parte della direttrice del Disuit Paola Biavaschi, la laudatio affidata a Giulio Facchetti, professore ordinario di Glottologia e linguistica, e la Lectio magistralis di Gerry Scotti, seguita dalla proclamazione con il conferimento del diploma di Laurea honoris causa.

"Gerry Scotti ha saputo combinare tradizione e innovazione, cultura popolare e linguaggi mediatici complessi, professionalità e spontaneità, imponendosi come figura di riferimento in grado di trasmettere conoscenza, intrattenimento e valori culturali attraverso il mezzo televisivo", si legge nell'istanza di conferimento firmata dal professor Giulio Facchetti





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