Gerry Scotti si sposa in segreto con Gabriella Perino dopo 15 anni insieme

La notizia della unione di Gerry Scotti e Gabriella Perino è stata tenuta segreta per oltre un anno e mezzo. La coppia ha scelto di vivere questo momento importante in totale privacy. La cerimonia è stata semplice e intima, con solo loro due presenti al Comune di Milano.

Gerry Scotti si è sposato in segreto con Gabriella Perino dopo 15 anni insieme. La coppia ha scelto di vivere questo momento importante in totale privacy.

Non hanno fatto ricevimento, lista nozze, partecipazione, pranzo, torta, brindisi o festa. La cerimonia è stata semplice e intima, con solo loro due presenti al Comune di Milano. Gabriella Perino ha 60 anni e è un'architetta conosciuta per il suo stile minimale. Il primo incontro tra i due è avvenuto grazie ai rispettivi figli, che frequentavano la stessa scuola.

Gerry Scotti è stato sposato in precedenza e ha due figli. La coppia ha scelto di non sposarsi inizialmente, ma dopo anni di convivenza ha cambiato idea. La notizia della loro unione è stata tenuta segreta per oltre un anno e mezzo. Gerry Scotti è un conduttore televisivo molto conosciuto e ha fatto carriera nel mondo dello spettacolo.

La sua unione con Gabriella Perino è stata celebrata in un modo semplice e intimo, lontano dagli occhi del pubblico





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