Gerry Scotti smentisce il matrimonio segreto con Gabriella Perino

Il conduttore televisivo Gerry Scotti ha negato con ironia le voci di un suo matrimonio segreto con l'architetta Gabriella Perino, definendo la notizia inesistente durante un incontro al Festival di Dogliani.

Il conduttore televisivo Gerry Scotti ha smentito con ironia le voci circa un suo matrimonio segreto con l'architetta Gabriella Perino . L'indiscrezione, apparsa su una rivista di gossip, affermava che la coppia si sarebbe sposata in gran segreto circa un anno e mezzo fa al Comune di Milano, senza la presenza di familiari, amici o testimoni.

Scotti, intervenendo al Festival di Dogliani, ha liquidato la notizia con una battuta, dichiarando che il matrimonio non è mai avvenuto perché era talmente segreto da non essere esistito. L'episodio si inserisce in un incontro in cui il noto presentatore ha parlato a lungo della sua carriera televisiva, del rapporto con il collega Stefano De Martino e della sfida degli ascolti tra i programmi La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.

Ha anche scherzato sul suo impegno lavorativo, dicendo di lavorare un terzo di quanto lavorino gli italiani. Al momento non ci sono state ulteriori precisazioni, ma la frase di Scotti sembra chiudere definitivamente il caso, smentendo le voci sulle presunte nozze segrete





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