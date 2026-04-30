Gervasoni si difende: 'Impossibile intervenire sul rigore di Salernitana-Modena'

L'ex arbitro Gianluca Gervasoni ha collaborato con la Procura di Milano nell'inchiesta sul sistema arbitrale, spiegando la sua posizione sulla partita Salernitana-Modena e negando di aver alterato la decisione sul rigore. L'indagine continua a far luce su possibili frodi sportive nel calcio italiano.

Un capitolo cruciale si è aperto nell’indagine della Procura di Milano sul presunto sistema di alterazione dei risultati nel calcio italiano. L’ex arbitro di Serie A e B, Gianluca Gervasoni , ha rilasciato una lunga dichiarazione ai magistrati, durando oltre quattro ore, focalizzandosi in particolare sulla controversa partita Salernitana-Modena della passata stagione di Serie B. L’inchiesta si concentra sull’ipotesi di concorso in frode sportiva , con l’accusa di un possibile intervento da parte di Gervasoni , in qualità di supervisore VAR , per influenzare la decisione di revocare un rigore inizialmente concesso al Modena.

A differenza di altri arbitri coinvolti, che finora non hanno fornito la propria versione dei fatti, Gervasoni ha scelto una linea di collaborazione, limitandosi però a rispondere alle domande specifiche relative all’episodio in questione. Durante l’interrogatorio, sono stati analizzati anche degli intercettamenti telefonici in cui alcuni arbitri discutevano del possibile ruolo di Gervasoni nella controversa decisione. Gervasoni ha fornito una spiegazione dettagliata della sua posizione durante il momento cruciale della partita.

Ha affermato di trovarsi in un’area diversa del centro VAR di Lissone, impegnato a seguire le partite di Serie A, e ha esibito la planimetria del centro per dimostrare la distanza fisica. Ha sottolineato che, considerando la brevità dell’episodio (circa 20 secondi), sarebbe stato praticamente impossibile per lui intervenire operativamente nella decisione. Questa spiegazione mira a confutare l’accusa di aver intenzionalmente alterato l’esito della partita, un’accusa che, secondo la difesa, non è oggetto dell’indagine attuale.

L’avvocato di Gervasoni, Michele Ducci, ha precisato che l’interrogatorio non si è concentrato su questioni più ampie e delicate, come l’esistenza di un sistema di favoritismi verso alcuni arbitri o le procedure di designazione degli arbitri: “Non siamo Rocchi, non fanno parte dei capi di imputazione”, ha dichiarato. Gervasoni ha inoltre espresso la sua certezza che nessun audio della partita Inter-Roma sia stato manipolato, affermando di essere sicuro al 100%.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di indagini e polemiche che riguardano il mondo del calcio italiano. Oltre all’inchiesta sulla frode sportiva, si discute delle elezioni per la presidenza della FIGC, dove Malagò sembra essere in vantaggio su Abete, e si sottolinea la necessità di superare la gestione commissariale. Nel panorama calcistico internazionale, l’Iran si è qualificato per i Mondiali 2026, ma la notizia è stata accompagnata da un caso diplomatico.

Diversi editoriali e analisi si concentrano sulla crisi del calcio italiano, evidenziando come gli scandali siano solo la punta dell’iceberg e come le recenti prestazioni delle squadre italiane nelle coppe europee siano state deludenti. Si analizzano anche le dinamiche del mercato calcistico, con particolare attenzione alle strategie delle squadre italiane e alle opportunità offerte da competizioni come la Champions League.

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