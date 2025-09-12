Gestione dei Cookie e Opzioni di Abbonamento su ANSA.it

Questo articolo spiega le opzioni disponibili per la gestione dei cookie su ANSA.it e le diverse opzioni di abbonamento.

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, hai due opzioni: puoi aderire all'abbonamento 'Consentless' a un costo molto accessibile, oppure puoi scegliere un altro tipo di abbonamento per accedere a ANSA.it. Un pop-up ti avvertirà quando raggiungerai i contenuti consentiti in 30 giorni. Potrai continuare a visualizzare tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni.

Se invece cambierai idea e non vuoi abbonarti, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base). Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati. Valuteremo inoltre l'interazione con annunci e contenuti, effettueremo ricerche di mercato ed implementiamo miglioramenti ai prodotti e servizi. Per maggiori informazioni, contatta il nostro servizio clienti al numero verde 800 938 881. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 14:00





