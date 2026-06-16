Gestione del consenso sui cookie e opzioni di abbonamento per i siti del gruppo editoriale

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Gestione dell'obesità: ruolo dell'intestino e nuove strategie terapeuticheNuove evidenze scientifiche confermano il ruolo dell'intestino nella regolazione di fame, sazietà e comportamento alimentare. Lo spiega l'esperto 'obesità dipende anche dall'intestino. Quest'organo, infatti, non è soltanto il tratto in cui il cibo viene trasformato, ma. Per questo, nella gestione dell'obesità, una dieta bilanciata resta necessaria, ma la possibilità di mantenerla nel tempo dipende anche da come l'organismo risponde al pasto., mettendo in relazione dieta, interventi farmacologici e chirurgici con il ruolo dell'ecosistema intestinale. 'L'obesità è una traiettoria clinica che richiede stabilità e oggi sappiamo che il controllo del peso passa necessariamente dal bilancio calorico ma la possibilità di raggiungerlo e mantenerlo nel tempo dipende anche dai meccanismi che regolano fame e sazietà . Quando questi processi vengono modulati in modo progressivo e ben tollerato, aumenta la probabilità di continuità nel tempo. Ed è proprio questa continuità che trasforma un risultato iniziale in un beneficio clinico duraturo', osserva l'esperto. Anche il microbiota entra in questo quadro. Non come unico protagonista della sazietà, ma come parte dell'ecosistema intestinale che alcuni studi hanno indagato per i possibili legami con comportamento alimentare, metabolismo e risposta agli interventi. La review analizza proprio questo passaggio. Ricostruisce il rapporto tra microbioma intestinale, dieta, chirurgia bariatrica e terapie farmacologiche , e mostra come queste strategie possano a loro volta modificarne composizione e funzione. Il microbiota diventa così un elemento da osservare nei percorsi personalizzati di cura dell'obesità, senza ridurre la complessità della gestione del peso a un solo fattore.

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