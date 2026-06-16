Gestione dell'obesità: ruolo dell'intestino e nuove strategie terapeutiche

Nuove evidenze scientifiche confermano il ruolo dell'intestino nella regolazione di fame, sazietà e comportamento alimentare. Lo spiega l'esperto 'obesità dipende anche dall'intestino. Quest'organo, infatti, non è soltanto il tratto in cui il cibo viene trasformato, ma. Per questo, nella gestione dell'obesità, una dieta bilanciata resta necessaria, ma la possibilità di mantenerla nel tempo dipende anche da come l'organismo risponde al pasto., mettendo in relazione dieta, interventi farmacologici e chirurgici con il ruolo dell'ecosistema intestinale. 'L'obesità è una traiettoria clinica che richiede stabilità e oggi sappiamo che il controllo del peso passa necessariamente dal bilancio calorico ma la possibilità di raggiungerlo e mantenerlo nel tempo dipende anche dai meccanismi che regolano fame e sazietà . Quando questi processi vengono modulati in modo progressivo e ben tollerato, aumenta la probabilità di continuità nel tempo. Ed è proprio questa continuità che trasforma un risultato iniziale in un beneficio clinico duraturo', osserva l'esperto. Anche il microbiota entra in questo quadro. Non come unico protagonista della sazietà, ma come parte dell'ecosistema intestinale che alcuni studi hanno indagato per i possibili legami con comportamento alimentare, metabolismo e risposta agli interventi. La review analizza proprio questo passaggio. Ricostruisce il rapporto tra microbioma intestinale, dieta, chirurgia bariatrica e terapie farmacologiche , e mostra come queste strategie possano a loro volta modificarne composizione e funzione. Il microbiota diventa così un elemento da osservare nei percorsi personalizzati di cura dell'obesità, senza ridurre la complessità della gestione del peso a un solo fattore.

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Quest'organo, infatti, non è soltanto il tratto in cui il cibo viene trasformato, ma. Per questo, nella gestione dell'obesità, una dieta bilanciata resta necessaria, ma la possibilità di mantenerla nel tempo dipende anche da come l'organismo risponde al pasto. , mettendo in relazione dieta, interventi farmacologici e chirurgici con il ruolo dell'ecosistema intestinale.

'L'obesità è una traiettoria clinica che richiede stabilità e oggi sappiamo che il controllo del peso passa necessariamente dal bilancio calorico ma la possibilità di raggiungerlo e mantenerlo nel tempo dipende anche dai meccanismi che regolano fame e sazietà . Quando questi processi vengono modulati in modo progressivo e ben tollerato, aumenta la probabilità di continuità nel tempo. Ed è proprio questa continuità che trasforma un risultato iniziale in un beneficio clinico duraturo', osserva l'esperto.

Anche il microbiota entra in questo quadro. Non come unico protagonista della sazietà, ma come parte dell'ecosistema intestinale che alcuni studi hanno indagato per i possibili legami con comportamento alimentare, metabolismo e risposta agli interventi. La review analizza proprio questo passaggio. Ricostruisce il rapporto tra microbioma intestinale, dieta, chirurgia bariatrica e terapie farmacologiche , e mostra come queste strategie possano a loro volta modificarne composizione e funzione.

Il microbiota diventa così un elemento da osservare nei percorsi personalizzati di cura dell'obesità, senza ridurre la complessità della gestione del peso a un solo fattore. Se fame, sazietà e risposta al pasto incidono sulla possibilità di mantenere nel tempo la gestione del peso, allorain Italia l'obesità è stata riconosciuta come malattia cronica, un passaggio che rafforza la necessità di una presa in carico personalizzata. Uno dei principali limiti resta l'interruzione precoce dei percorsi di gestione del peso.

La gestione del peso non si misura solo su quanto si perde all'inizio, ma su. Per questo è fondamentale poter contare su opzioni terapeutiche diverse, farmacologiche e non, da integrare in modo personalizzato lungo il percorso. Se la gestione dell'obesità richiede continuità e se i segnali di fame e sazietà incidono sulla possibilità di mantenere nel tempo il percorso, diventa rilevante anche il ruolo di approcci capaci di agire localmente nel tratto gastrointestinale.

In questa direzione si collocano soluzioni con un meccanismo fisico-meccanico, pensate per contribuire alla sensazione di pienezza e al mantenimento della sazietà senza modificare la fisiologia digestiva. Tra questi rientra un idrogel superassorbente composto da un derivato della cellulosa e acido critico, due ingredienti di origine naturale che va assunto prima dei pasti. Un approccio che può inserirsi nel percorso di gestione del peso, anche in integrazione con altre strategie, come dieta ed esercizio fisico





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