GF Vip, Selvaggia Lucarelli attacca Andreas Muller dopo la lite con Megan

Al GF Vip Selvaggia Lucarelli si schiera contro Andreas Muller nella lite con Megan, tra nomination, legame con Marina La Rosa e vita privata dei concorrenti.

Nel corso di una puntata del GF Vip, il ballerino Andreas Muller e la concorrente Megan hanno avuto un acceso scontro in diretta, che ha coinvolto anche l'opinionista Selvaggia Lucarelli. Il confronto è nato dal rapporto tra i due ballerini, che non hanno mai trovato un'intesa nel corso del programma. Il contrasto è emerso con chiarezza durante la lite, in cui al centro della discussione è finito anche il legame tra Megan e Marina La Rosa.

Il clima tra Andreas Muller e Megan era già teso da tempo. In una puntata precedente la conduttrice Ilary Blasi aveva provato a stemperare la tensione invitando i due a ballare insieme, ma Andreas Muller aveva rifiutato l'invito. Questa volta, invece, il disaccordo è arrivato allo scontro aperto davanti alle telecamere.

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Le accuse di Andreas Muller contro Megan

Andreas Muller ha contestato a Megan la nomination che lei gli ha rivolto, sostenendo che la concorrente sia prima amica di Marina La Rosa e poi la abbia nominato. Il ballerino le ha rimproverato anche di essere intervenuta mentre lui discuteva con Valeria Marini, senza però prendere la parola quando temeva di passare per omofobo.

Secondo Andreas Muller, Megan sarebbe incoerente nei suoi comportamenti. Il ballerino ha accusato la concorrente di arrampicarsi sugli specchi da 50 giorni, cioè dall'inizio della sua permanenza nella casa. Il suo giudizio si è concentrato soprattutto sulla leggerezza che, a suo dire, Megan mostra nel modo di vivere il programma.

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Megan replica e Selvaggia Lucarelli prende posizione

Megan ha risposto ad Andreas Muller sostenendo che non c'è nulla di male nell'ammettere che Marina La Rosa rappresenti una sicurezza per lui all'interno del programma. La concorrente ha inoltre ricordato che, nei giorni precedenti, anche lei aveva commentato quel legame in modo quasi malizioso.

Selvaggia Lucarelli è intervenuta direttamente nella discussione, rimproverando ad Andreas Muller di aver criticato Megan per aver parlato della sua vita privata, mentre lui stesso guadagna visibilità proprio grazie a quella stessa vita privata. Secondo l'opinionista, il giudizio del ballerino sulla coinquilina tradisce una leggerezza che lui stesso probabilmente non possiede. Lucarelli ha poi ripreso una parola usata da Andreas Muller per aprire il confronto, chiedendogli se avesse mai considerato di essere semplicemente pesante.

Le posizioni di Cesara Buonamici nel dibattito

Cesara Buonamici ha preso le difese di Andreas Muller, riconoscendo al ballerino una certa onestà intellettuale quando ammette i propri limiti. Allo stesso tempo, l'opinionista non ha giustificato il suo comportamento complessivo, perché ha criticato Megan per aver tirato in ballo la moglie e la famiglia del ballerino.

Cesara Buonamici ha sottolineato che la malizia sta negli occhi di chi guarda, un'osservazione che invita a valutare con cautela le interpretazioni dei rapporti tra i concorrenti. Il dibattito tra le opinioniste mostra così come il pubblico del GF Vip sia diviso sul modo in cui i protagonisti trattano le vite private degli altri.

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Il confronto tra Andreas Muller, Megan e Selvaggia Lucarelli resta quindi al centro dell'attenzione della trasmissione. Le posizioni espresse dagli opinionisti mettono in evidenza il nodo principale della lite, cioè il confine tra la critica al comportamento in casa e l'uso della vita privata come argomento di scontro.