GF Vip, Selvaggia Lucarelli difende il termine 'bulla' su Guendalina Tavassi

Selvaggia Lucarelli chiarisce sui social perché ha definito Guendalina Tavassi una bulla nel Grande Fratello Vip e smentisce una rottura con Ilary Blasi.

Selvaggia Lucarelli, opinionista del Grande Fratello Vip, è tornata sui social per spiegare il motivo per cui ha definito Guendalina Tavassi una bulla. Dopo il confronto andato in onda in diretta, Lucarelli non ha fatto marcia indietro e ha ribadito il giudizio anche in puntata, chiarendo il senso di quella parola.

Il termine ha acceso il dibattito tra i telespettatori e ha provocato anche un confronto con la conduttrice Ilary Blasi, con cui durante la diretta sono emerse divergenze. Lucarelli ha scelto Instagram per mettere in chiaro la propria posizione su entrambe le questioni.

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Il significato del termine bulla usato nella Casa

Su Instagram Lucarelli ha scritto di non intendere affatto giustificarsi per aver definito Guendalina Tavassi una bulla. Secondo l'opinionista, il suo giudizio riguarda esclusivamente gli atteggiamenti della concorrente all'interno della Casa del Grande Fratello.

Lucarelli ha precisato che il riferimento non riguarda il bullismo inteso come fenomeno sociale e psicologico. Nelle sue parole, si tratta di comportamenti che considera prepotenti, arroganti e intimidatori nei confronti degli altri concorrenti, tra cui le presunte pressioni legate alle nomination.

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Il chiarimento sulle tensioni con Ilary Blasi

Lucarelli ha voluto smentire le indiscrezioni su una possibile rottura con Ilary Blasi, emerse dopo le divergenze viste durante la diretta. Per l'opinionista, avere opinioni diverse su una concorrente non significa essere nemici, e lo stesso vale per il confronto con Cesara.

Lucarelli ha ricordato che il Grande Fratello resta un programma televisivo e che le discussioni non dovrebbero trasformarsi in scontri personali. Ha poi rivolto un messaggio al pubblico che continua a dividersi sui social, sostenendo che si può discutere di chi sia arrogante in una casa senza diventare arroganti fuori.

Reazioni del pubblico e pagelle sul Grande Fratello Vip

Il caso ha diviso gli utenti sui social, che si sono schierati a favore o contro il giudizio di Selvaggia Lucarelli su Guendalina Tavassi. Il dibattito si è esteso anche alle pagelle dedicate al Grande Fratello Vip, dove Selvaggia Lucarelli ha ricevuto il voto 5, fuori fase.

Nelle stesse pagelle, Andreas Muller è stato valutato 8 perché verso la finale, mentre Megan Ria ha ottenuto un 5 per una condotta definita incoerente. Il punto sollevato da Lucarelli, cioè la distinzione tra critica ai comportamenti e attacco personale, resta al centro della discussione sul programma.