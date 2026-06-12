Ghali, anno record per le sue società: fatturato in crescita del 33% e utili moltiplicati

Il rapper milanese Ghali archivia un anno eccezionale dal punto di vista economico grazie alla solida gestione delle sue due società. La Boulevard story srl vede il fatturato salire a 3,6 milioni di euro, mentre la Jimmy srl raddoppia i ricavi. La madre Amel Cheddi, socio e amministratrice, è la chiave del successo imprenditoriale.

Il rapper Ghali ha vissuto uno degli anni economicamente più prosperi della sua carriera, grazie a una gestione solida e oculata delle sue attività imprenditoriali.

La società Boulevard story srl, che si occupa del supporto e della gestione delle sue rappresentazioni artistiche, ha chiuso il bilancio con un fatturato di 3,626 milioni di euro, registrando una crescita del 33,4% rispetto ai 2,718 milioni dell'esercizio precedente. La governance operativa e azionaria rimane interamente nelle mani della famiglia: Ghali detiene il 52% delle quote, mentre la madre, Amel Cheddi, possiede il restante 48% e ricopre il ruolo di amministratrice unica.

Dopo aver corrisposto tutti i compensi per le prestazioni artistiche e quelle amministrative, l'azienda ha realizzato un utile netto di 24.743 euro, ovvero nove volte superiore rispetto ai 2.536 euro del 2024. La situazione finanziaria è migliorata in modo significativo: la liquidità disponibile in cassa è quasi triplicata, passando da 444.084 euro a 1.193.989 euro.

Ancora più eclatanti sono i risultati ottenuti dalla seconda società del rapper, la Jimmy srl, specializzata nell'edizione di registrazioni sonore e nella gestione dei diritti musicali. In questa compagine sociale, la figura della madre Amel Cheddi assume un ruolo centrale sia nella gestione operativa che nella compagine azionaria, dove detiene il 50% delle quote. Il restante capitale è suddiviso tra Ghali stesso (45%) e la Boulevard story (5%).

Il fatturato è più che raddoppiato, passando da 243.418 euro a 522.746 euro, mentre l'utile netto ha raggiunto la cifra di 82.835 euro, quasi quadruplicando i 22.590 euro dell'anno precedente. Ghali, nato e cresciuto a Milano nel quartiere di Baggio, ha fatto il suo ingresso nella scena rap italiana con lo pseudonimo di "Fobia". Successivamente, ha collaborato e si è fatto conoscere sotto la guida di Gué Pequeno, antesignano del genere trap in Italia.

Dopo un inizio di carriera non privo di difficoltà, ha raggiunto la consacrazione nazionale come artista solista nel 2016 con il singolo "Ninna nanna", brano storica che è diventato il primo nella classifica italiana a raggiungere la veta quasi esclusivamente grazie allo streaming. Il suo stile musicale ibrido, che fonde pop, trap e influenze mediterranee, lo ha reso unico e di grande successo, con album di ampio riscontro commerciale e critico.

Un legame fortissimo lo unisce alla madre Amel, che ha gestito e orchestrato la sua carriera fin dai suoi primi passi nel mondo della musica, diventando una vera e propria manager e socia in affari. La crescita economica delle due società è quindi il riflesso di una carriera artistica in continua ascesa e di una gestione imprenditoriale familiare che ha saputo capitalizzare al meglio il suo successo





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