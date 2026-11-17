Nella puntata di Coronasland, Giacomo Bettarini racconta il suo conflitto con Pierluigi Diaco su Rai 2. Le dichiarazioni esclusive suscitano polemiche.

Nella puntata di Lunedì 16 novembre, andata in onda alle 21:00 sul canale YouTube di Coronasland, Fabrizio Corona ha pubblicato un'intervista esclusiva che ha rilanciato l'attenzione sul 'caso Diaco'. Il giovane Giacomo Bettarini, 26 anni e figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, ha raccontato due anni vissuti dietro le quinte del programma pomeridiano di Rai 2 Bella Ma'. Le sue dichiarazioni descrivono un'esperienza caratterizzata da presunte urla, pressioni psicologiche e tensioni continue con il co-conduttore Pierluigi Diaco.

Il conflitto work-related e le accuse di mobbing

Secondo quanto emerge dalla telefonata diffusa da Fabrizio Corona, il conflitto sarebbe esploso in seguito alla realizzazione di un reel. A Giacomo Bettarini sarebbero state chieste diverse correzioni sul materiale prodotto. Di fronte al suo rifiuto di apportare modifiche, il giovane avrebbe lasciato lo studio dopo aver pronunciato una battuta scherzosa. Questa reazione, tuttavia, non sarebbe stata gradita da Pierluigi Diaco, scatenando una serie di eventi che il ragazzo descrive come una escalation di ostilità.

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Nella ricostruzione fornita da Giacomo Bettarini, la risposta immediata di Diaco sarebbe stata molto dura e offensiva. Il conduttore di Rai 2 avrebbe rivolto al giovane frasi quali: 'Ma stiamo scherzando? Non mi faccio mettere i piedi in testa da un ragazzino. Ti prendo a calci in cu*o'. Da quel momento, stando alle parole di Bettarini Jr., il rapporto lavorativo si è deteriorato completamente, con Diaco che avrebbe iniziato a metterlo sistematicamente in difficoltà, arrivando anche a scenate pubbliche.

L'influenza di Diaco e il silenzio dei genitori

Un'altra affermazione riportata da Corona riguarda un presunto consiglio dato da Simona Ventura al figlio dopo lo scontro iniziale. La madre avrebbe suggerito a Giacomo di chiedere scusa a Diaco, descrivendolo come 'un uomo Rai di potere'. Il consiglio sarebbe stato quello di 'leccargli il cu*o' per non perdere il lavoro. Bettarini ha confermato di aver lavorato due anni, prima come opinionista e poi come concorrente, sottolineando come l'equità fosse assente e come il conduttore dovesse sempre prevalere.

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Giacomo Bettarini ha aggiunto che gli autori del programma erano presenti ma facevano finta di non vedere, scegliendo la pazienza anziché intervenire. Ha riferito di aver litigato con Diaco due o tre volte, fino a quando il conduttore non ha iniziato a incolparlo pubblicamente di nutrire odio nei suoi confronti. Bettarini ha definito questa accusa come una 'pulce nell'orecchio' seminata da Diaco, affermazioni false pronunciate davanti a tutti ma sempre senza telecamere accese.

Il contesto delicato per Pierluigi Diaco

Queste indiscrezioni arrivano in un momento estremamente delicato per il conduttore di Rai 2. Pierluigi Diaco è stato recentemente al centro di polemiche a causa dell'intervista all'ex sacerdote Alberto Ravagnani, trasmessa il 3 novembre. La puntata ha provocato esposti all'Ordine dei giornalisti e al Codacons, portando la Rai a presentare scuse pubbliche il 6 novembre. Diaco aveva minacciato querele contro le insinuazioni su presunte avances.

Giacomo Bettarini ha toccato anche questo aspetto, dichiarando che Diaco gli ha posto frequentemente domande personali, come chiedendogli 'Che donne ti piacciono?'. Al momento, non risultano commenti ufficiali né conferme dirette da parte dello stesso Giacomo Bettarini, dei suoi genitori Simona Ventura e Stefano Bettarini, né tantomeno da Pierluigi Diaco. Le dichiarazioni restano quindi circoscritte alla sola versione presentata da Fabrizio Corona, priva di riscontri esterni o prese di posizione ufficiali dai diretti interessati.