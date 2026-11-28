Giada De Blanck racconta il commovente addio alla madre Patrizia, colpita da leucemia in pochi mesi. L'attrice parla della sua solitudine e dei progetti per il futuro.

Giada De Blanck, nota conduttrice e volto di Alta Frequenza, ha condiviso con il pubblico un ricordo profondamente commovente riguardante la scomparsa di sua madre, Patrizia. L'artista ha aperto il cuore in un'intervista registrata, spiegando che la donna è deceduta a causa di una leucemia che ha colpito il suo organismo in modo rapido e devastante, portandola via nell'arco di soli due mesi. Questo momento di fragilità e verità è stato presentato nell'episodio di Verissimo, dove Giada ha incontrato la conduttrice Silvia Toffanin per un colloquio intimo e sincero.

I dettagli medici della malattia

La tragica evoluzione della malattia è iniziata quando Patrizia De Blanck presentava sintomi apparentemente inspiegabili, tra cui un colorito anomalo e la comparsa di lividi sul corpo. Giada ricorda con dolorosa chiarezza il momento in cui ha chiamato immediatamente un'ambulanza per portare la madre in ospedale. Le indagini mediche hanno evidenziato la presenza di una leucemia molto grave, una diagnosi che ha causato a Giada un crollo emotivo immediato, descrivendo la sensazione di vederle crollare il mondo addosso.

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Nonostante la diagnosi infausta, Giada ha combattuto instancabilmente con i medici per ottenere i migliori trattamenti possibili per sua madre. Tuttavia, la realtà dei reparti di ematologia è spietata e le speranze di recupero si sono ridotte progressivamente. I controlli settimanali e le terapie hanno richiesto un impegno fisico ed emotivo enorme, lasciando la figlia in uno stato di costante ansia e attesa di un peggioramento che sembrava inevitabile.

L'ultimo giorno e l'addio doloroso

Le condizioni di Patrizia sono peggiorate drasticamente negli ultimi giorni di vita, nonostante le terapie sembrassero funzionare bene fino a quel momento. Giada ha notato segni preoccupanti, come la presenza di sangue nel catetere, comprendendo che non c'era più nulla da fare per invertire la rotta. Il 23 dicembre si avvicinava, data in cui Giada aveva un programma televisivo da registrare, e chiese ai medici di non rivelare nulla alla madre per non turbare la sua serenità in quell'ultimo periodo.

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Patrizia desiderava fortemente tornare a casa, ma Giada le diceva che sarebbe accaduto presto, una menzola bianca per proteggerla dalla dura realtà dell'ospedale. Quando è giunto il momento di lasciar andare, Giada ha assistito alla morte della madre, che l'ha aspettata fino all'ultimo respiro, pur con la maschera dell'ossigeno. È stato un addio straziante, dove il timore di rimanere sola ha superato persino il dolore della perdita.

La scelta del silenzio e il futuro

Dopo la scomparsa, Giada De Blanck ha deciso di mantenere un silenzio assoluto per quasi un anno, rifiutando di spettacolarizzare il proprio dolore e vivendo le emozioni in privato. Aveva previsto un viaggio insieme a Verissimo, ma l'imprevisto ha costretto lei a partecipare da sola, trasformando l'appuntamento in un ultimo sentito omaggio alla memoria di sua madre. Ha ringraziato Patrizia per aver compreso i suoi tempi difficili e per averla aspettata con delicatezza.

Ora, con il cuore provato ma ricominciato, Giada parla di un nuovo inizio sentimentale, ammettendo la presenza di una persona speciale che le fa battere il cuore. La conduttrice ha abbracciato Silvia Toffanin prima di concludere l'intervista, mostrando la sua gratitudine per il supporto ricevuto e per la possibilità di condividere il suo viaggio emotivo con il pubblico, confermando di essere pronta a ripartire nella vita.