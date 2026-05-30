Giada e Nicola, retroscena Uomini e Donne: Marco fa così con tutte, Giada ha chiuso il rapporto

La dama torna con ulteriori retroscena, uno dei quali riguarda una telefonata importante che ha cambiato tutto. Giada ha raccontato che Marco fa davvero così con tutte, lei compresa. Inoltre, ha spiegato alcune dinamiche dello studio di Uomini e Donne.

. Ognuno ha raccontato la sua versione dei fatti ma ora la dama torna con ulteriori retroscena, uno dei quali riguarda ancheè stata sin da subito molto discussa, alla fine dopo varie polemiche il cavaliere ha lasciatoe lei gli è corsa dietro, chiedendogli un confronto lontano dalle telecamere.

Giada e Nicola sono poi tornati in studio per confermare di aver fatto pace e aver deciso di conoscersi meglio lontano dalle telecamere. La conoscenza, tuttavia, è durata tre giorni ed entrambi hanno dato la loro versione dei fatti,ci ha messo la faccia e si è collegata con Lorenzo Pugnaloni per dire la sua e ha spiegato alcuni dettagli di quello che è accaduto, mettendo in luce una telefonata molto importante che ha cambiato tutto.

"Io non ci vedevo chiaro, gli giro un biglietto areo per vedere cosa mi rispondeva, non mi ha detto che sarebbe venuto il weekend dopo, e lui mi ha detto che doveva vedere. Lui ha creato una dinamica per farmi arrivare a dire io non voglio un uomo così. Il girono dopo mi chiede un confronto in una videochiamata dove si trasforma e questo lui non l’ha raccontato.

Mi insulta per quaranta minuti, dopo urla e aveva persino cambiato lo sguardo, mia figlia ha dieci anni e si trovava in un’altra stanza, sentendo le urla di Nicola, entra in cucina e mi dice mamma adesso basta chiudi con questo stron". ascoltata anche dalla figlia indirettamente, ha fatto sì che Giada scegliesse di chiudere questo rapporto nonostante lui poi l’abbia ricontattata provando a chiarire con altro tono. Giada ha ammesso poi che al momentoUomini e Donne, Giada svela un retroscena su Marcoha parlato anche delle ultime dinamiche dello studio di Uomini e Donne, in particolare di.

I due hanno monopolizzato le ultime puntate del dating show di Maria De Filippi, ora sembra chema Giada racconta che Marco fa davvero così con tutte, lei compresa.

"Io li ho vissuti in studio e ho visto una cosa costruita, personalmente credo poco che ci sia del sentimento vero. Quando Marco dichiara che si è concentrato su Cinzia quasi subito, ti dico la verità… Un ballo l’ho fatto con lui e le stesse cose le aveva dette a me. A me aveva detto che gli piacevo tantissimo e che voleva concentrarsi su di me.

Ho trovato Marco un po’ incoerente, Cinzia ci marcia sopra e lui forse è innamorato dell’idea dell’amore più che di Cinzia visto che dice a tutte le stesse cose"





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