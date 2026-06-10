Gialappashow chiude la settima stagione con ascolti record e l'ironia di sempre

L'ultima puntata di Gialappashow ha registrato ottimi ascolti chiudendo la settima stagione al top. Ospiti, performance musicali e imitazioni hanno animato lo show condotto dalla Gialappa's Band, con la partecipazione di Ditonellapiaga, Martufello, Diego Abatantuono e molti altri.

L'ultima puntata di Gialappashow , andata in onda lunedì 18 maggio, ha chiuso la settima stagione del programma con una media di 1 milione e 69 mila spettatori in Total Audience su TV8 e Sky e una share del 4.9% su TV8 .

La stagione si è confermata una delle più seguite, con una media di 1 milione e 142 mila spettatori a puntata e una share stagionale del 5.1% su TV8, valore più alto dalla prima edizione. Il show, condotto dalla Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci e prodotto da Banijay Italia, ha visto la partecipazione dell'artista Ditonellapiaga, nome d'arte di Margherita Carducci. Quest'ultima ha proposto una versione rivisitata del brano 'Che Fastidio!

', terzo classificato all'ultimo Festival di Sanremo, in duetto con Brenda Lodigiani, accompagnata dal corpo di ballo sulla base di 'Tutti Frutti' di Little Richard. Ha inoltre eseguito, insieme a Paolo Belli, una nuova versione de 'La mamma dei cani', colonna sonora della soap di Kaskai Annanzi, prima di essere intervistata dal Mago Forest nella rubrica 'Caffè Letterario'. La puntata è stata ricca di ospiti e momenti comici, definita ironicamente 'Un porto di mare' dai conduttori.

Tra le sorprese, l'apparizione di Martufello, presentato come 'Uno degli Avanger di Mediaset' da Ubaldo Pantani nei panni di Piersilvio Berlusconi, e il cameo di Diego Abatantuono al fianco di Brenda Lodigiani in una new wave della rubrica 'Sensualità a corte' con Marcello Cesena e Simona Garbarino. Il Mago Forest ha poi coinvolto alcuni ospiti in una sfida che ha permesso a uno di loro di vincere 1 milione di euro.

Lo show ha proposto anche un'appassionante mashup musicale con Elio e le Storie Tese, i Tenores di Neoneli, i Neri per Caso e il maestro Vittorio Cosma al pianoforte, che hanno reinterpretato 'L'ultima luna' di Lucio Dalla, 'Everybody wants to rule the world' dei Tears for Fears e 'The way you make me feel' di Michael Jackson. A essi si è aggiunta Paola Folli per 'Birdland' dei Manhattan Transfer.

Numerosi i personaggi imitati durante la serata: Ubaldo Pantani ha vestito i panni di Piersilvio Berlusconi e del cantante Gino D'Elia; Giulia Vecchio ha impersonato Iva Zanicchi, intonando l'Inno di Mameli e 'Il Mare' con i Neri per Caso, mentre Monica Setta è apparsa nel nuovo episodio 'Robba De Donne'. Gigi è stato Stefano De Martino e Fabrizio Corona in 'Vererrimo'; Ross ha riproposto Francesco Gabbani; Edoardo Ferrario ha interpretato Aldo Cazzullo.

GialappaShow è un programma scritto da Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson e da un team di autori tra cui Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Giuliano Rinaldi, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca e Laura Bernini. La regia è firmata da Andrea Fantonelli. Le puntate sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW





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