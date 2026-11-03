Gialappashow: record ascolti e polemiche con Emma Marrone nella puntata del 2 novembre

Gialappashow registra 1 milione 222 mila spettatori medi, +9% rispetto alla settimana precedente. Tra le polemiche quella verso i hater e la parodia di Emma Marrone.

La terza puntata di Gialappashow ha consolidato il suo successo di pubblico, registrando 1 milione 222 mila spettatori medi in Total Audience. Questo risultato rappresenta un incremento del nove percento rispetto ai dati raccolti sette giorni fa, confermando la forte appeal del programma condotto da Mago Forest. La trasmissione, prodotta dalla Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, ha visto al fianco del conduttore principale la cantante Malika Ayane nella serata di lunedì 2 novembre.

Risultati d'ascolto e tendenza social

I numeri di ascolto continuano a crescere, evidenziando una preferenza marcata del pubblico televisivo verso il format. Su TV8, il primo passaggio della puntata ha totalizzato il cinque punto tre percento di share, contando 809 mila spettatori medi. La disponibilità su TV8 e Sky Uno+ e on demand ha ampliato la platea, portando la somma totale degli spettatori a oltre un milione. L'hashtag ufficiale della trasmissione, GialappaShow, è rimasto in tendenza per l'intera durata della serata, dimostrando un engagement costante sui social media.

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Parodie e polemiche sulla cantante salentina

Una delle fasi più discusse della serata è stata dedicata alla figura di Emma Marrone, interpretata con successo dall'attrice Giulia Vecchio. La parodia ha ritratto la cantante salentina particolarmente arrabbiata contro i suoi detrattori online, noti come hater. Il testo della satira includeva una frase dura, chiedendo di farsi una barca di cazzi tuoi, che ha generato immediatamente reazioni e dibattiti tra gli utenti. La figura di Brenda Lodigiani, nota per il suo stile istrionico, ha contribuito a mantenere alta l'attenzione su questo segmento provocatorio.

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Nuovi ospiti e collaborazioni artistiche

Tra gli ospiti in studio si è distinta Lucia Ocone, una vecchia conoscenza della produzione. Dopo aver interagito con il nuovo addetto agli ospiti, Ivan alias Alessandro Betti, Lucia ha portato in studio il personaggio di Feliciana, pronto a movimentare la serata con la sua esuberanza. Anche Ubaldo ha offerto una parodia esilarante, impersonando Francesco Chiofalo in videochiamata con i Gialappi. Le parti musicali sono state curate dai Neri per Caso, con Raphael Gualazzi e Martino Vercesi che hanno proposto una rilettura di I Heard It Through the Grapevine, contaminata dalle sonorità di Oye Como Va e Baila Morena.