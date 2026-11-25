Il mistero intorno alla morte di Gennaro De Gennaro: le lettere destinate a difendersi dal pm De Luca e il nodo dei dati cancellati nell'inchiesta.

Il dramma della scomparsa dell'ex capo della Polizia, Gennaro De Gennaro , si intreccia ora con una complessa difesa scritta che cerca di ribaltare la narrazione accusatoria. Il mistero che avvolge i suoi ultimi giorni è stato amplificato dal ritrovamento di quattro lettere, alcune delle quali definite lettere-testamento, nelle quali l'ex prefetto affronta frontalmente le accuse di depistaggio rivoltegli dal magistrato inquirente, il pm De Luca . Questi testi, recuperati dalle autorità, rappresentano il tentativo finale di De Gennaro di giustificare il proprio operato, affermando con fermezza di essere un uomo dello Stato che ha agito esclusivamente per le istituzioni.

Le lettere-testamento e la sfida diretta al pm

Le quattro lettere scritte da Gennaro De Gennaro includono due documenti ufficiali e due indirizzati ai familiari, tutti datati 17 novembre, quattro giorni prima della sua morte avvenuta il 21 novembre. Una lettera è stata affidata al custode della sua villa, Giuseppe Soccu , con precise indicazioni sulla gestione dei cani e dell'azienda agricola, mentre l'altra è destinata alla moglie e ai figli. La lettera indirizzata a chi vorrà pubblicarla, o quella riservata al magistrato, contengono passaggi espliciti che chiamano in causa direttamente l'indagine condotta dal pm De Luca, rifiutando la tesi del depistaggio e invocando la propria fedeltà istituzionale.

Also read Sfregi allo stato di diritto spiegati con il caso De Gennaro

Il nodo degli hard disk e del caso Contorno

Un elemento centrale dell'inchiesta riguarda i supporti informatici sequestrati, in particolare un hard disk che Gennaro De Gennaro si era rifiutato di consegnare agli investigatori durante le perquisizioni condotte il 12 e 13 novembre. Durante le operazioni, era stato trovato un dispositivo contenente documenti sul caso del pentito Totuccio Contorno ; nove giorni dopo, quel supporto è stato recuperato in una busta insieme a un memoriale indirizzato al pm De Luca. Nel testo, l'ex prefetto scriveva: "Non contiene nulla di importante, ma non l'ho consegnato prima perché non eri in grado di capirlo". La frase suggerisce un tentativo di declassificare il valore delle informazioni, mentre gli inquirenti valutano la possibilità che dati cruciali siano stati eliminati.

Dichiarazioni di bruciatura e dissequestro dei dati

Il quadro emerge ancora più critico considerando le dichiarazioni trapelate dagli atti dell'inchiesta, in cui Gennaro De Gennaro ammise di aver distrutto documentazione cartacea ritenuta compromettente, conservando solo quella considerata meno pericolosa. Tra le carte figura una sua frase inequivocabile: "Ho bruciato tutto". Questo dettaglio, unito al fatto che due dei supporti informatici erano stati "parificati", ha sollevato dubbi sulle possibilità di recupero dei file tramite analisi forensi. Gli investigatori stanno dunque cercando di determinare se siano stati cancellati file significativi, mentre si preparano le difese legali che chiedono il dissequestro delle lettere e contestano l'arresto di altri indagati come Franco Pacetto e Donatella Peruzzi .

Advertisement

Cronaca delle indagini e prossimi pasos

Le indagini procedono parallele alla preparazione delle udienze legali cruciali per l'iter giudiziario. Gli avvocati Franco Coppi e Francesco Bertorotta stanno lavorando per ottenere il dissequestro dei documenti scritti da De Gennaro e per discutere il ricorso contro l'arresto di Franco Pacetto e Donatella Peruzzi davanti al tribunale del Riesame. Contestualmente, le autorità stanno completando le procedure per l'autopsia, fissata per il 26 novembre a Firenze, e per i funerali, che si terranno il 29 novembre alle 12 nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, dove l'ex capo della Polizia verrà sepolto.

Altri hard disk e scorte di confine

Oltre al dispositivo principale, gli investigatori hanno sequestrato altri due hard disk trovati nelle abitazioni di Giulio De Gennaro , figlio dell'ex prefetto, e di Massimo Carnicelli , sottufficiale della Guardia di Finanza che ha fatto parte della scorta di De Gennaro per anni. Un'altra scoperta rilevante è avvenuta durante la perquisizione nella casa di Donatella Peruzzi , agente del Dis, dove sono stati recuperati ulteriori elementi digitali. La combinazione di questi elementi informa l'ipotesi secondo cui ci sia stato un coordinamento nella gestione e nella possibile occultazione di prove, rafforzando le accuse di depistaggio mosse dal magistrato De Luca nei confronti dell'ex capo della Polizia e del suo entourage.