Giallo Pietracatella: interrogato tecnico laboratorio marito amico Di Vita

Nuovo sviluppo nel caso di morte di Antonella e Sara a Pietracatella. Interrogato dalle forze dell'ordine un tecnico di laboratorio marito di amica di Gianni Di Vita. Dettagli inchiesta.

Un nuovo e significativo interrogatorio si è svolto questa mattina a partire dalle ore 11 presso la questura di Campobasso nell'ambito dell'indagine sul delitto di Pietracatella, che ha causato la morte di Antonella e Sara. Le forze dell'ordine hanno ascoltato un tecnico di laboratorio impiegato presso l'Istituto Agrario di Riccia, una delle strutture scolastiche sottoposte a perquisizioni nelle settimane precedenti. L'uomo, oggetto di queste indagini, è il marito di un'amica di vecchia data di Gianni Di Vita.

I Dettagli dell'Interrogatorio in Questura

La Squadra Mobile di Campobasso sta portando avanti un'intensa attività investigativa per chiarire le dinamiche che hanno condotto alla tragedia. L'interrogatorio odierno si inserisce in una serie di audizioni volte a ricostruire i contatti e le frequentazioni delle vittime. L'Istituto Agrario di Riccia, dove presta servizio il tecnico ascoltato, figura tra gli edifici già oggetto di controlli da parte della polizia durante le indagini preliminari condotte nel territorio di Campobasso.

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La Pista Investigativa sulla Ricina

Attualmente, la direzione dell'inchiesta sul caso delle due donne prosegue contro ignoti per il reato di duplice omicidio premeditato. Parallelamente, cinque medici restano indagati per omicidio colposo. La pista privilegiata dagli investigatori ruota principalmente attorno alle frequentazioni dello stesso Gianni Di Vita. I legali e gli inquirenti stanno cercando di definire con precisione chi abbia procurato la ricina e con quali modalità sia stata prodotta, assumendo che questa sostanza sia stata l'agente tossico responsabile del decesso delle vittime.

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Dichiarazioni della Difesa e Responsabilità

L'avvocato Vittorino Facciolla, legale di riferimento per Gianni Di Vita, ha recentemente espresso posizione ferma riguardo alle responsabilità del caso. Il legale ha dichiarato: Non siamo preoccupati, si deve preoccupare chi è responsabile di qualche cosa e non chi non è responsabile . Facciolla ha inoltre sottolineato come rimangano centrali alcuni temi ancora emersi rispetto alle conoscenze attuali, evidenziando la necessità di chiarire gli anelli di congiunzione tra i soggetti coinvolti e la fonte della sostanza tossica.

Prossimi Passi dell'Indagine

Le attività investigative non si ferma qui e altre interrogazioni di persone informate dei fatti sono già programmate per la prossima settimana. Questo ciclo di ascolti mira a colmare le lacune conoscitive sulla vicenda e a definire con maggiore chiarezza i ruoli e le azioni di tutti i soggetti coinvolti nell'inchiesta. Le autorità continuano a garantire che l'indagine proceda con la massima rigorosità per accertare la verità sui fatti accaduti a dicembre 2025.