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Gialloblu in vista del Sassuolo: allenamento parzialmente in gruppo per Cheddira e Gaspar

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Gialloblu in vista del Sassuolo: allenamento parzialmente in gruppo per Cheddira e Gaspar
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📆5/15/2026 11:50 AM
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La squadra di calcio gialloblù ha svolto un allenamento al Centro Sportivo di Martignano in vista della gara di domenica sera con il Sassuolo. L'allenamento parzialmente in gruppo per Cheddira, Veiga e Fofana. Gaspar si è allenato regolarmente in gruppo.

Il lavoro dei giallorossi allenati da Eusebio Di Francesco e a caccia degli ultimi punti necessari per raggiungere la salvezza e ricacciare indietro la Cremonese in rimonta, è proseguito questa mattina con un allenamento al Centro Sport ivo di Martignano in vista della gara di domenica sera con il Sassuolo .

L'allenamento parzialmente in gruppo per Cheddira, Veiga e Fofana. Gaspar si è allenato regolarmente in gruppo. Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura a Martignano, poi la partenza alla volta di Reggio Emilia

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