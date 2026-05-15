Gialloblu in vista del Sassuolo: allenamento parzialmente in gruppo per Cheddira e Gaspar

La squadra di calcio gialloblù ha svolto un allenamento al Centro Sportivo di Martignano in vista della gara di domenica sera con il Sassuolo. L'allenamento parzialmente in gruppo per Cheddira, Veiga e Fofana. Gaspar si è allenato regolarmente in gruppo.

Il lavoro dei giallorossi allenati da Eusebio Di Francesco e a caccia degli ultimi punti necessari per raggiungere la salvezza e ricacciare indietro la Cremonese in rimonta, è proseguito questa mattina con un allenamento al Centro Sport ivo di Martignano in vista della gara di domenica sera con il Sassuolo .

L'allenamento parzialmente in gruppo per Cheddira, Veiga e Fofana. Gaspar si è allenato regolarmente in gruppo. Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura a Martignano, poi la partenza alla volta di Reggio Emilia





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