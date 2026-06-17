Giamaica negozia con gli USA un protocollo di transito per migranti espulsi: rispetto dei diritti umani al centro

Il vicepresidente jamalicense Horace Chang ha annunciato l'avvio di negoziati con Washington per un memorandum d'intesa che prevede l'accoglienza temporanea di migranti espulsi dagli Stati Uniti. L'accordo, non vincolante, prevede un limite di dieci persone in ospitalità per volta e trasferimenti bisettimanali, con l'esclusione di individui con precedenti penali. Le autorità statunitensi finanzieranno i costi logistici, ma la Giamaica ha rifiutato la quota di diecimila deportati menzionata da media locali.

La Giamaica sta negoziando con gli Stati Uniti un nuovo protocollo per l'accoglienza temporanea di migranti espulsi da Washington, ha dichiarato martedì il vice primo ministro e ministro della Sicurezza, Horace Chang, in un comunicato ufficiale.

Il governo di Donald Trump, infatti, ha intensificato negli ultimi mesi una campagna di deportazioni di massa, stipulando accordi con diversi Paesi terzi affinché facciano da destinazione finale o di transito per persone di nazionalità non americana. Tra gli esempi più eclatanti figura El Salvador, che ha accolto più di duecento cittadini venezuelani in una struttura di detenzione antiterrorismo per quattro mesi, in cambio di sostanziosi pagamenti da parte dell'amministrazione statunitense.

In Giamaica, le trattative sono ancora in fase preliminare, ma il rappresentante del governo ha voluto sottolineare che si tratta di un memorandum d'intesa (MOU) e non di un accordo vincolante. Chang ha ribadito che il rispetto dei diritti umani è un principio imprescindibile del futuro accordo, e che la Giamaica non accetterà persone con precedenti penali, né intende instaurare una quota fissa di accoglienza.

Secondo le informazioni fornite dal governo jamalicense, l'accordo prevede che l'isola assuma un ruolo di transito, trasferendo fino a venticinque migranti ogni due settimane e ospitando al massimo dieci persone contemporaneamente, finché non venga organizzato il loro trasferimento verso un terzo Paese o il ritorno nella patria di origine. Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato che si farà carico di tutti i costi logistici e amministrativi connessi a tali operazioni, ma la Giamaica ha respinto le cifre riportate dal quotidiano locale Jamaica Gleaner, che parlava di una potenziale accoglienza di fino a diecimila deportati.

Chang ha precisato che non esiste alcuna quota prefissata e che ogni caso verrà valutato singolarmente in base a criteri di sicurezza e di rispetto dei diritti fondamentali. L'iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di accordi simili stipulati nella regione caraibica, dove Belize, Dominica, Antigua e Barbuda e Saint Kitts e Nevis hanno già sperimentato protocolli di ospitalità temporanea per migranti espulsi dagli Stati Uniti.

Il governo jamalicense ha dichiarato di aver tratto insegnamenti da queste esperienze per definire un modello più trasparente e umano. Mentre le autorità statunitensi hanno offerto un sostegno finanziario per coprire le spese operative, la Giamaica insiste sulla necessità di garantire che le procedure di transito non violino la dignità dei migranti né comportino trattamenti discriminatori.

Al momento, il Dipartimento di Stato non ha fornito commenti ufficiali sui dettagli della proposta, ma le trattative continuano in un clima di cautela, tenendo conto delle pressioni interne ed esterne sul rispetto dei diritti umani e sulla gestione delle rotte migratorie nel Mar dei Caraibi





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