La Procura Generale respinge il ricorso di Giampaolo Amato, confermato colpevole degli omicidi di Isabella Linsalata e Giulia Tateo. La difesa nega, ma la Cassazione mantiene la sentenza.

La Corte di Cassazione ha rifiutato il ricorso presentato dall'avvocato Giampaolo Amato, ex medico della Virtus e noto oftalmologo bolognese. Il Procuratore Generale Simone Perelli ha richiesto espressamente il rigetto dell'appello, definendo la sentenza di merito come una decisione inattaccabile che ha accertato la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Amato, sessantasei anni, è stato condannato per gli omicidi della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo.

La ricostruzione degli omicidi con farmaci

Le accuse dettagliate ipotizzano che i delitti siano stati commessi utilizzando una combinazione di farmaci anestetici e sedativi. Nello specifico, l'accusa indica l'uso di Sevoflurano e Midazolam per provocare la morte delle vittime. La magistratura sostiene che l'idea di un duplice omicidio perfetto era nata nella mente di chi lo ha ideato, con l'obiettivo finale di chiudere definitivamente il proprio passato eliminando tutte le persone che potevano rappresentare un ostacolo o una minaccia per la sua nuova vita.

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Il primo delitto è considerato dalla giustizia italiana una sorta di prova generale. L'ottantacinquenne Giulia Tateo è stata trovata morta il 9 ottobre 2021. La seconda vittima, Isabella Linsalata, ginecologa di sessantadue anni, è deceduta nella notte tra il 30 e il 31 ottobre dello stesso anno. La successione temporale degli eventi ha permesso alla Procura Generale di costruire un quadro investigativo solido e coerente con la dinamica descritta.

La posizione del Procuratore Generale

Simone Perelli, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ha sottolineato come la sentenza impugnata affronti con la dovuta ricchezza di dettagli tutti i profili processuali e investigativi del caso. Ha affermato che non sussistono dubbi sulla responsabilità penale di Giampaolo Amato, poiché la prova è stata costruita in modo da escludere qualsiasi altra interpretazione logica degli eventi. L'autorità giudiziaria ha ribadito che le prove raccolte durante le indagini sono sufficienti a sostenere la condanna.

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Il titolo di perito di alto profilo non ha protetto l'ex medico dalle accuse. Al contrario, l'accusa ha utilizzato la sua competenza medica per dimostrare come l'accesso ai farmaci e la conoscenza degli effetti letali delle sostanze somministrate abbiano reso possibile l'efferato crimine. La posizione del Ministero Pubblico rimane ferma e senza appelli a clemenza o a riesami della questione.

L'opposizione dei figli

Nonostante le pronunce della Corte Suprema, i figli di Giampaolo Amato mantengono una ferma posizione di sostegno e negazione della colpevolezza del padre. Anna Chiara e Nicola contestano apertamente la ricostruzione giudiziaria fornita dalla Procura. Anna Chiara ha dichiarato che il movente proposto dall'accusa non regge alla prova della logica quotidiana, sollevando interrogativi sulla coerenza delle azioni attribuite al padre.

La figlia ha fatto notare come un uomo che intrattiene già una relazione extraconiugale alla luce del sole non avrebbe avuto bisogno di nuocere alla moglie per liberarsi di lei. Nicola, dal canto suo, ha espresso forte preoccupazione riguardo al futuro del caso. Ha dichiarato a Repubblica che, se la sentenza fosse confermata definitivamente, si rischierebbe di trovarsi davanti all'ennesimo caso che potrebbe riaprirsi fra qualche anno quando venissero alla luce elementi nuovi.

La paura di un possibile errore giudiziario e di una condanna ingiusta permea il discorso dei due fratelli. Anna Chiara ha affermato di essere terrorizzata dall'idea che la verità possa emergere solo dopo anni di detenzione. La difesa ha pertanto insistito sull'importanza di garantire un processo equo e di non basarsi su presunzioni che potrebbero rivelarsi infondate con il trascorrere del tempo.

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Conseguenze e prospettive future

Il rigetto del ricorso da parte della Cassazione rappresenta il passo finale nel percorso giudiziario italiano per quanto riguarda la condanna di Giampaolo Amato. La decisione conferma la validità delle sentenze di primo e secondo grado, chiudendo definitivamente la fase di appello. Per Isabella Linsalata e Giulia Tateo, la giustizia ha finalmente riconosciuto la loro tragicamente prematura scomparsa come un atto criminoso pianificato.

Per la città di Bologna e per la comunità medica, il caso rimane un esempio controverso di come la fiducia riposta in figure di spicco possa essere tradita. L'uso di farmaci ospedalieri per fini delittuosi solleva questioni etiche e di sicurezza che riguardano l'intera categoria professionale. L'eredità di Giampaolo Amato è ora segnata dall'onta di una condanna per doppia omicidalità, mentre i familiari cercano di portare avanti la propria vita nonostante l'opinione pubblica divisa.