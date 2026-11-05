Giampiero Amato Cassazione: Anna Chiara difende il padre

Anna Chiara Amato sostiene l'innocenza del padre Giampiero Amato, condannato per l'omicidio di Isabella Linsalata e Giulia Trappoloni. Ecco i dettagli sul ricorso.

Anna Chiara Amato, figlia dell'ex medico e ex medico sociale della Virtus Bologna Giampiero Amato, ha rilasciato nuove dichiarazioni in vista dell'esame del ricorso da parte della Corte di Cassazione. Durante un colloquio avvenuto in carcere, la giovane donna ha descritto il padre come un uomo lucido e aggrappato alla speranza che venga finalmente riconosciuta la sua innocenza riguardo ai fatti di cui è accusato.

La posizione di Anna Chiara Amato è netta e senza ambiguità. Riconosce che Giampiero Amato ha commesso un grave errore morale, specificamente riferendosi alla relazione extraconiugale che ha causato sofferenze alla moglie Isabella Linsalata e alla famiglia nel suo complesso. Tuttavia, ribadisce con fermezza che il padre non ha mai ucciso nessuno, separando così la colpa emotiva da quella penale, che ritiene infondata.

Also read Garlasco, i pm: “Sempio a processo per l’omicidio di Chiara Poggi”

La contestazione delle prove scientifiche

La difesa guidata dalla figlia sostiene che la condanna all'ergastolo si basi su "teoremi" e suggestioni piuttosto che su elementi certi e inconfutabili. Il punto cruciale della contestazione riguarda la morte della suocera, Giulia Trappoloni. Per Anna Chiara Amato, la causa esatta del decesso non è mai stata identificata con certezza scientifica dal tribunale, creando un vuoto probatorio significativo che dovrebbe portare a un riconsiderazione del caso.

Un altro aspetto contestato riguarda le tracce di farmaci rinvenute nei resti della defunta. La famiglia sostiene che tali residui potrebbero risalire a trattamenti medici precedenti e non necessariamente indicare una somministrazione fatale recente. Anna Chiara Amato sottolinea la mancanza di prove dirette sulla somministrazione di tali sostanze e smonta i presunti moventi economici, ricordando che Giampiero Amato aveva già rinunciato all'eredità due settimane dopo il lutto e deteneva già il novanta percento dello studio medico prima dei fatti.

Advertisement

Il caso di Isabella Linsalata e il ricorso

La figura centrale e più delicata della vicenda rimane la moglie, Isabella Linsalata. Anna Chiara Amato racconta che la madre stava attraversando un periodo di forte sofferenza psicologica dovuto alla crisi coniugale. I figli, inclusa la stessa Anna Chiara e il fratello Nicola, hanno maturato il sospetto che la donna facesse uso autonomo di tranquillanti e sedativi per combattere i problemi di insonnia, una circostanza che potrebbe spiegare la sua morte senza implicare il marito.

Il ricorso presentato alla Corte di Cassazione si concentra proprio su questo aspetto. I familiari lamentano la mancata disposizione di una perizia medico-legale super partes, imparziale e indipendente. Ritengono inaccettabile che una condanna definitiva all'ergastolo, che coinvolge la morte di due persone, possa basarsi esclusivamente su consulenze di parte e su valutazioni scientifiche controverse, senza una verifica definitiva e oggettiva delle cause di decesso.

Prospettive future e impatto della decisione

Con l'approssimarsi della decisione della Corte di Cassazione, la famiglia Amato attende con ansia che la massima istanza giudiziaria possa fare luce sulle lacune processuali emerse durante il iter giudiziario. L'obiettivo non è solo la riabilitazione della memoria di Giampiero Amato, ma anche la corretta ricostruzione dei fatti relativi a Isabella Linsalata e Giulia Trappoloni, separando i fatti storici dalle interpretazioni giudiziarie contestate.

La situazione rimane tesa per tutti i membri della famiglia, che continuano a vivere con il peso della condanna e della stigma sociale. Le dichiarazioni di Anna Chiara Amato servono a mantenere alta l'attenzione pubblica e a sollecitare una revisione attenta degli atti processuali, nella speranza che la giustizia possa correggere eventuali errori basati su presunzioni piuttosto che su certezze assolute.