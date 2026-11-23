Al Cinema Romano di Torino è stata presentata l'opera multimediale dedicata a Giampiero Boniperti, con un docu-film il 19 dicembre e una serie da 7 puntate dal 15 gennaio.

È stata inaugurata ieri al Cinema Romano di Torino una nuova produzione editoriale dedicata alla figura leggendaria di Giampiero Boniperti, ex presidente della Juventus e simbolo indimenticabile del calcio italiano. Questo progetto multimediale, intitolato " Giampiero Boniperti - L'unica cosa che conta", nasce con l'obiettivo di ripercorrere la vita e il percorso storico del protagonista, offrendo al pubblico una visione approfondita del suo lascito culturale e sportivo. L'iniziativa combina un documentario monografico e una serie corale, garantendo una narrazione completa che spazia dalla carriera atletica fino al ruolo dirigenziale.

Nascita del progetto editoriale Giampiero Boniperti

La presentazione ufficiale è avvenuta in una giornata densa di ricordi e presenze d'eccezione, confermando l'importanza storica del soggetto trattato. Il progetto prevede due tappe fondamentali per la fruizione del materiale audiovisivo: la prima consiste in un docu-film monografico che debutta il 19 dicembre. Successivamente, dal 15 gennaio, verrà lanciata una docu-serie corale composta da sette puntate, strutturata per analizzare diverse sfaccettature della personalità e dell'azione di Boniperti nel tempo.

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Questa articolazione in due fasi permette di approfondire sia gli aspetti biografici generali sia le testimonianze dirette di chi ha condiviso con lui momenti cruciali. La scelta di utilizzare il formato seriale per la seconda parte dell'opera riflette la volontà di esaminare la complessità di un uomo che ha rappresentato un'epoca intera per la società bianconera e per il Paese. Il titolo scelto, "L'unica cosa che conta", sintetizza la filosofia di vita che ha guidato le sue azioni sia in campo sia negli uffici dirigenziali.

Testimonianze dirette della famiglia e dei dirigenti

Le parole dei familiari di Giampiero Boniperti hanno costituito il cuore emotivo della presentazione, offrendo uno sguardo intimo e riservato sulla figura pubblica. Federica Boniperti ha rivelato in una delle prime scene del progetto come, nonostante la vastità della sua fama, per i figli rimanga innanzitutto un punto di riferimento incrollabile. Ha sottolineato come il padre fosse un uomo essenziale, che trasmetteva valori attraverso gesti chiari e poche parole, insegnando il valore del lavoro, della serietà e della responsabilità verso gli altri attraverso l'esempio quotidiano.

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Gianpaolo Boniperti ha aggiunto che per la famiglia il padre è stato una figura di guida assoluta, distinta dalla personificazione pubblica del calcio. Alessandro Boniperti, dal canto suo, ha spiegato come suo padre non volesse essere identificato semplicemente con la sua frase celebre, ma con l'insegnamento che vincere non significava prevaricare o cercare il risultato a ogni costo. Per Giampiero Boniperti, la vittoria rappresentava il compimento del proprio dovere e il dare tutto fino in fondo, senza compromessi morali.

Il legame con Alex Del Piero e la storia juventina

Un ruolo centrale nella narrazione è stato riservato al rapporto tra Giampiero Boniperti e Alex Del Piero, un legame che transcende la semplice sfera sportiva. Alex Del Piero ha definito Boniperti come il miglior rappresentante della "juventinità", una qualità che nessuno ha avuto come lui, caratterizzata da carisma, voglia di fare, sorriso spontaneo, petto in fuori e testa alta sempre. Questa definizione non è casuale, ma affonda le radici in eventi storici precisi che hanno segnato l'identità del club torinese.

Basti pensare all'acquisto di Del Piero, avvenuto nel 1993, che fu presentato come l'ultimo grande regalo da presidente di Boniperti alla Juventus. Un altro momento iconico fu il passaggio di consegne nella notte magica dell'inaugurazione dello Stadium, simbolo di un'era che terminava per far posto a quella successiva. John Elkann ha ricordato di aver assistito a questi passaggi cruciali, definendo Boniperti il presidente della sua infanzia e adolescenza e ricordando l'anno 1993 come cruciale per la vittoria della Coppa Uefa e per l'acquisto del giovane talent.

Presenze storiche e impatto culturale dell'iniziativa

Al Cinema Romano erano presenti anche altre figure chiave della storia juventina, a testimoniare l'unità intorno a questa celebrazione. Tra gli ex giocatori erano presenti bandiere del passato come Beppe Furino e Giancarlo Marocchi. Il club era rappresentato dal presidente Gianluca Ferrero e dall'ex giocatore Giorgio Chiellini, che ha descritto Boniperti come una persona e un dirigente di grande ispirazione per tutto quello che ha fatto. Sergio Secco, storico uomo di fiducia di Boniperti, ha dichiarato che era ora che qualcuno decidesse di raccontarlo adeguatamente.

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L'iniziativa si configura quindi come un evento culturale di rilevanza nazionale, che va oltre il mero ricordo sportivo. L'adesione di personaggi di spicco come John Elkann, che ricorda l'anno del Pallone d'Oro vinto da Baggio e quello dell'acquisto di Del Piero, conferma la percezione di Boniperti come figura generazionale. La sua capacità di unire passato e presente, senza etichette rigide, ha permesso di creare un'opera che onora la memoria e proietta i valori juventini verso il futuro, mantenendo alta la reputazione di un'istituzione unica nel panorama sportivo internazionale.