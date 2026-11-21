L'analisi del ruolo di Giancarlo Devasini e Tether nel mercato globale. Come le stablecoin e i titoli di Stato generano miliardi senza regole severe.

Giancarlo Devasini, l'imprenditore torinese nato nel 1964 e cresciuto a Casale Monferrato, rappresenta un caso unico nell'ecosistema finanziario globale. Forbes stima il suo patrimonio in circa 89 miliardi di dollari, rendendolo l'uomo più ricco d'Italia. A differenza di altre figure pubbliche del settore tecnologico come Jensen Huang di Nvidia o Changpeng Zhao, Devasini adotta una strategia di riservatezza estrema. Non rilascia dichiarazioni, evita la visibilità sui social network e mantiene un profilo basso, distinguendosi nettamente da colleghi come Elon Musk.

La strategia finanziaria delle stablecoin e dei titoli

Tether è l'entità finanziaria che gestisce USDT, la stablecoin più diffusa al mondo, anch'essa creata nel 2014 insieme a Jean-Louis van der Velde. Il modello di business si basa sull'emissione di token ancorati al dollaro statunitense, garantendo la parità di valore senza offrire rendimenti agli investitori. La società raccoglie capitali reali dai clienti, non paga interessi e investe questi fondi in titoli di Stato americani a breve scadenza, noti come T-Bills.

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Questa architettura finanziaria permette a Tether di generare profitti autonomi. A fine 2025, l'azienda dichiarava oltre 186 miliardi di USDT in circolazione. Le riserve dirette includevano 122 miliardi di dollari in titoli di Stato Usa, e arrivavano a 141 miliardi considerando anche le partecipazioni indirette. Gli utili annui superavano i 10 miliardi, un risultato reso possibile dall'aumento dei tassi di interesse sui titoli del Tesoro americano.

Sfide normative e posizioni geopolitiche di Tether

Tether opera in uno spazio normativo complesso e in evoluzione. Le nuove regole europee MiCA e il Genius Act negli Usa, previsto per luglio 2025, non si applicano direttamente all'emittente. Questa posizione permette alla società di gestire la liquidità a propria discrezione, mantenendo un vantaggio competitivo rispetto ai competitor soggetti a controlli più rigidi. La flessibilità operativa rimane un elemento chiave della strategia aziendale.

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Le riserve di Tether includono oltre ai titoli governativi anche oro, prestiti garantiti e migliaia di bitcoin. Queste attività sono considerate meno liquide e più volatili. Nel 2025 la revisione condotta da KPMG ha confermato la solidità dei conti con una riserva superiore di 6,8 miliardi agli impegni, ma il rapporto dettagliato non è stato reso pubblico. La trasparenza rimane un punto critico dibattuto dagli analisti finanziari.

Storia finanziaria e cambiamento geografico di Tether

Il percorso di Tether è segnato da controversie legali passate e cambiamenti strategici. Nel 2021 l'azienda ha pagato 18,5 milioni di dollari per chiudere un contenzioso con la Procura generale di New York e 41 milioni alla CFTC per informazioni fuorvianti sulla copertura tra il 2016 e il 2018. Questi eventi storici influenzano ancora la percezione della solidità delle riserve presso gli investitori istituzionali.

All'inizio del 2025 Tether ha trasferito la sua sede fiscale dalle Isole Vergini Britanniche a El Salvador. Questa scelta strategica si inserisce nel contesto del paese guidato da Nayib Bukele, dove il bitcoin è stato moneta legale fino a gennaio 2025. El Salvador offre uno stato d'emergenza permanente e un regime fiscale zero tasse per le criptovalute, creando un ambiente favorevole per le operazioni dell'azienda.

Impatto sul mercato globale e prospettive future

USDT svolge un ruolo fondamentale nel trasferimento di capitali senza passare dalle banche tradizionali. Permette ai trader di spostare fondi rapidamente e protegge gli utenti in paesi con iperinflazione dalla svalutazione della valuta locale. La comodità dell'uso tramite dispositivi mobili facilita anche operazioni che potrebbero aggirare le norme antiriciclaggio internazionali. La domanda di stabilità monetaria continua a crescere in diversi mercati emergenti.

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La pressione per un rimborso massiccio degli token da parte dei possessori rimane una variabile sconosciuta. La capacità di Tether di liquidare rapidamente i titoli di Stato e l'oro per rimborsare i clienti testerebbe la resilienza del sistema. La mancanza di pubblicazione integrale dei rapporti di revisione aumenta l'incertezza sul reale stato delle riserve. Il futuro dell'azienda dipenderà dalla sua capacità di adattarsi alle nuove regolamentazioni globali.