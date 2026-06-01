La residenza per i clienti di lusso dello stilista italiano è tornata in vendita dopo essere rimasta disabitata per anni. Il prezzo è di 5,8 milioni di euro e richiederà diversi interventi di ristrutturazione ai suoi futuri acquirenti.

Gianfranco Ferrè , il Castello incompiuto, è in vendita: il prezzo è di 5,8 milioni di euro. La residenza per i clienti di lusso dello stilista italiano è tornata in vendita dopo essere rimasta disabitata per anni.

Il Castello incompiuto è un'opera unica che mischia una struttura d'epoca e dei dettagli lavorati e di pregio. La proprietà è distribuita su tre piani, un seminterrato, una dependance e un cottage, per un totale di oltre 12.000 metri quadri di giardino e una spiaggia privata. L'immobile è stato per anni disabitato e richiederà diversi interventi di ristrutturazione ai suoi futuri acquirenti. La Soprintendenza ha sottolineato che la proprietà è unica e irripetibile, dimostrando l'importanza artistica e architettonica del complesso





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