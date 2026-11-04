Gianfranco Fini: Meloni deve superare Trump dopo il crollo repubblicano

L'ex presidente della Camera Gianfranco Fini analizza le Midterm e consiglia alla premier Giorgia Meloni di distanziarsi da Donald Trump, definendolo imprevedibile.

Il veterano politico italiano Gianfranco Fini ha lanciato un chiaro monito a Giorgia Meloni riguardo al suo rapporto con l'amministrazione americana. Secondo l'ex ministro degli Esteri e ex presidente della Camera, la premier italiana deve andare oltre Donald Trump, descrivendo il leader repubblicano come una figura che ha già superato i propri limiti. Questa valutazione arriva nel contesto delle recenti Midterm, dove il Partito Repubblicano ha subito una sconfitta elettorale significativa.

Crollo dei Repubblicani e cause economiche

Le elezioni intermedie hanno registrato un calo di consensi per Donald Trump ben peggiore delle previsioni più pessimistiche. Le cause principali risiedono nella gestione economica del paese: l'inflazione rimane alta e i prezzi della benzina sono schizzati alle stelle. Il biennio è stato caratterizzato da un intreccio tra politica e affari che ha coinvolto direttamente lo staff presidenziale e i parenti stretti del leader americano.

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Imprevedibilità di Trump su Iran e Ucraina

Gianfranco Fini definisce Donald Trump un megalomane privo di coerenza, rendendo impossibile prevedere le sue prossime mosse. Con due mesi di pieni poteri prima dell'insediamento del nuovo Congresso a gennaio, sussiste il timore che possa attaccare nuovamente l'Iran. Sulla questione ucraina, l'analista esprime pessimismo, notando il buon feeling tra Trump e Vladimir Putin e temendo un disinteresse verso Kiev.

Distanziamento strategico di Giorgia Meloni

Sebbene Giorgia Meloni non si sia pentita del suo rapporto con il presidente USA, Fini sostiene che debba cercare un futuro diverso. La precedente fiducia era legata più alla crociata contro il woke che alla politica internazionale. Ora, con i Repubblicani che aprono gli occhi sulla necessità di un cambiamento, la premier deve capire dove si ferma la bussola interna al partito avversario.

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Atlantismo vs alternative orientali in Europa

Il problema politico è più ampio e riguarda partiti europei e italiani che ritengono superato l'atlantismo, preferendo guardare alla Cina e alla Russia. Fini definisce questa pulsione presente a destra una scelta tragica. Sottolinea che Meloni continuerà a essere alleata dell'America, un ruolo richiesto spesso dagli altri leader europei per tenere vicine le due sponde dell'Atlantico.

Ruolo dell'Italia e format E3

L'Italia affronta sfide specifiche nel mantenere la sua posizione strategica. Non è disponibile a mandare soldati e il formato E3 non è solo difensivo ma può diventare bellico. Al contrario, Fini considera positivo il fatto che l'Italia partecipi alla riunione in Turchia, dimostrando flessibilità diplomatica. L'Unione europea deve ora parlare un linguaggio unico in politica estera e di difesa.