Gianluca Malgioglio è morto a 77 anni. La sua morte è stata annunciata dal figlio, che ha rivelato che l'artista era stato ucciso con oltre 30 coltellate.

Gianluca Malgioglio , l'artista che ha riempito la sua vita di arte e spettacolo, è morto a 77 anni. La sua morte è stata annunciata dal figlio, che ha rivelato che l'artista era stato ucciso con oltre 30 coltellate.

L'indagine è ancora in corso e tra gli indagati c'è un trapper. Ma la storia di Gianluca Malgioglio non finisce lì. Era nato a Ramacca, in provincia di Catania, il 23 aprile 1945 e aveva studiato ragioneria a Catania. Dopo il diploma, era partito per Genova, dove abitava la sorella.

Lì, aveva lavorato per le Poste per molti anni, ma il suo vero sogno era quello di diventare un artista. Genova, in quegli anni, era una culla di grandi cantautori, come Luigi Tenco, Gino Paoli, Bruno Lauzi e Fabrizio De André. E fu proprio Fabrizio De André a fargli ottenere un colloquio con una etichetta discografica milanese. Ma la sua carriera di artista non fu facile.

Dovette affrontare molte sfide e difficoltà, ma non si arrese mai. La sua arte era un mix di stili, un miscuglio di minimalismo e stravaganza, di quadri e oggetti, di arte pop e di arredi che venivano direttamente dagli anni del suo esordio. Era un artista eclettico, stravagante e esuberante, che aveva saputo creare qualcosa di unico e di irripetibile. E adesso, la sua morte ci lascia un vuoto che non potrà mai essere riempito





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