Gianluca Rocchi si autosospende dopo l'indagine per frode sportiva

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi si autosospende dal suo ruolo in attesa della decisione del Comitato Nazionale dell'AIA, dopo essere stato indagato per concorso in frode sportiva. L'indagine riguarda presunte irregolarità nella designazione degli arbitri in partite chiave.

Gianluca Rocchi , il designatore arbitrale coinvolto in un'indagine per concorso in frode sportiva , ha annunciato la sua autosospensione dal ruolo. Questa decisione, come dichiarato dallo stesso Rocchi, è stata presa per garantire il corretto svolgimento delle indagini giudiziarie, esprimendo al contempo la sua fiducia in un esito positivo.

Rocchi ha sottolineato l'importanza di tutelare il gruppo CAN e gli arbitri, evitando che le sue vicende personali possano in alcun modo influenzare il loro lavoro. La sua autosospensione è immediata e in accordo con l'AIA. L'indagine, condotta dalla Procura di Milano e partita da una denuncia di un ex arbitro, ipotizza una serie di irregolarità nella designazione degli arbitri in partite chiave, tra cui Bologna-Inter e le semifinali di Coppa Italia contro il Milan.

In particolare, Rocchi è accusato di aver 'combinato' la designazione di arbitri favorevoli all'Inter, Andrea Colombo per Bologna-Inter e Daniele Doveri per le semifinali di Coppa Italia, al fine di influenzare la corsa scudetto e il percorso della squadra in Coppa Italia. Un altro capo d'imputazione riguarda la partita Udinese-Parma, dove Rocchi, in qualità di supervisore VAR, avrebbe condizionato l'addetto VAR Daniele Paterna per assegnare un calcio di rigore all'Udinese, nonostante il dissenso di Paterna.

Le accuse si concentrano su presunte manovre per assicurare all'Inter direzioni arbitrali più favorevoli in momenti cruciali della stagione calcistica. La vicenda ha suscitato forti reazioni nel mondo dello sport. Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha espresso preoccupazione per la gestione della denuncia all'interno del sistema calcistico, sottolineando la mancanza di trasparenza e tempestività nella comunicazione. Abodi ha chiesto al CONI di fornire informazioni dettagliate sull'indagine e ha avvertito che, in caso di accertamento di responsabilità, ci saranno conseguenze.

L'autosospensione di Rocchi rappresenta un tentativo di arginare la crisi e di preservare l'integrità del sistema arbitrale, in attesa che la giustizia faccia il suo corso. La situazione solleva interrogativi sulla credibilità del calcio italiano e sulla necessità di rafforzare i meccanismi di controllo e trasparenza nella designazione degli arbitri.

L'inchiesta è in corso e ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni, con la speranza di fare piena luce sulla vicenda e di ristabilire la fiducia dei tifosi e degli appassionati





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