Gianluca Rocchi sotto inchiesta per frode sportiva: spunta l'ombra di 'Calciopoli'

L'ex designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, ha ricevuto un avviso di garanzia per concorso in frode sportiva. L'indagine si concentra su presunte pressioni esercitate su Var e Avar durante le partite del campionato 2024-2025, con episodi specifici come Udinese-Parma e Inter-Verona.

Una pesante ondata di accuse scuote il mondo del calcio italiano con l'emissione di un avviso di garanzia a carico di Gianluca Rocchi , l'ex designatore degli arbitri di Serie A e Serie B . L'indagine, condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione, si concentra su presunte irregolarità avvenute durante il campionato 2024-2025, con particolare attenzione agli interventi nella sala Var di Lissone durante le partite.

L'accusa principale è di concorso in frode sportiva, un reato che evoca immediatamente lo scandalo di 'Calciopoli', che portò alla retrocessione della Juventus in Serie B. L'inchiesta ipotizza che Rocchi abbia esercitato pressioni indebite sui responsabili del Var e dell'Avar, influenzando potenzialmente le decisioni arbitrali in partite cruciali. Un episodio emblematico al centro dell'indagine riguarda la partita Udinese-Parma del 1° marzo 2025.

Durante la trasmissione delle immagini dalla sala Var, Daniele Paterna, l'addetto al Var, sembra inizialmente propenso a non concedere un rigore per un presunto fallo di mano in area. Le sue parole, captate dai microfoni, suggeriscono una valutazione prudente: «Non mi sembra fuori dalla sagoma, guarda la posizione del braccio, mi sembra sul corpo».

Tuttavia, in un momento successivo, Paterna cambia improvvisamente opinione, affermando con decisione: «È rigore». L'ipotesi investigativa è che questo cambiamento sia stato innescato dall'intervento diretto di Gianluca Rocchi, il quale si sarebbe alzato rapidamente dalla sua postazione e avrebbe bussato ripetutamente al vetro della stanza di Paterna e Sozza, richiamando la loro attenzione e spingendoli a rivedere la decisione. Questo caso, sebbene già archiviato dalla giustizia sportiva in precedenza, è stato riaperto nell'ambito dell'indagine più ampia sulla frode sportiva.

La Procura vuole accertare se Rocchi abbia sistematicamente influenzato le decisioni del Var per favorire determinate squadre o alterare l'esito delle partite. L'utilizzo di tecnologie avanzate per l'analisi dei dialoghi e delle immagini provenienti dalla sala Var sta fornendo agli investigatori elementi cruciali per ricostruire la dinamica degli eventi e valutare la gravità delle accuse.

Un altro episodio sotto esame è la mancata espulsione del difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, durante la partita Inter-Verona della stagione 2023-2024, anno in cui i nerazzurri hanno conquistato il 20° scudetto. L'azione incriminata è una gomitata di Bastoni ai danni di Duda, centrocampista del Verona. Il dialogo tra l'arbitro Michael Fabbri e Luigi Nasca, l'addetto al Var, rivelato durante un incontro a Coverciano, mostra una certa esitazione e una discussione animata.

Nasca chiede a Fabbri di rivedere l'azione, sottolineando la potenziale gravità del fallo: «C’è a terra qualcuno. No, aspetta. Fischia, fischia, ma fischia santo cielo. Voglio vedere che è successo.

Parte tutto da qua, magari si vede il giocatore che cade, lascio questa camera». Fabbri, però, minimizza l'episodio, sostenendo che Duda si sia alzato, abbia guardato l'arbitro e poi si sia rimesso giù, definendolo un atto di «furbizia». La Procura di Milano ipotizza che Rocchi, «in concorso con altri», abbia omesso di chiamare l'on field review al momento del fallo intenzionale di Bastoni, commesso in una zona del campo strategica, poiché immediatamente seguita dalla rete decisiva dell'Inter.

Questa omissione, secondo l'accusa, avrebbe alterato l'esito della partita e danneggiato il Verona. L'indagine mira a stabilire se Rocchi abbia agito in modo sistematico per proteggere determinate squadre o per favorire risultati specifici, compromettendo l'integrità del campionato italiano. Le implicazioni di questa inchiesta sono enormi e potrebbero portare a conseguenze significative per il futuro del calcio italiano





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