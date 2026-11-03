Gianluca Vacchi e Pietro Oliva: la Corte d'appello propone il risarcimento

La Corte d'appello di Bologna avanza una proposta conciliare di 200 mila euro da Pietro Oliva a Gianluca Vacchi per chiudere la controversia civile sulle ferie. Ecco i dettagli.

Un importante sviluppo giudiziario coinvolge l'imprenditore bolognese Gianluca Vacchi e il suo ex collaboratore domestico, Pietro Oliva. Dopo anni di contenzioso, la Corte d'appello di Bologna ha proposto un accordo per risolvere la disputa civile, richiedendo il pagamento di circa 200 mila euro da parte dell'ex factotum a favore dell'ex datore di lavoro.

Nuova proposta conciliare della Corte

La Corte d'appello di Bologna ha avanzato una proposta per chiudere anticipatamente il contenzioso civile tra Gianluca Vacchi e Pietro Oliva. Tale accordo prevede il versamento di una somma di circa 200 mila euro da parte dell'ex collaborativo a favore di Vacchi. Questa cifra rappresenta un rovesciamento rispetto alla domanda iniziale, poiché era Oliva a chiedere il pagamento delle ferie e dei permessi mai goduti.

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La proposta conciliare non costituisce una condanna definitiva, ma richiede la valutazione e l'accettazione di Pietro Oliva. L'ex collaboratore domestico, originario di San Pantaleo, dovrà quindi decidere se accettare questa soluzione o proseguire con il contenzioso. La decisione di Oliva sarà determinante per la chiusura della vicenda in sede civile.

Storia del rapporto lavorativo e domande

Il rapporto di lavoro tra Gianluca Vacchi e Pietro Oliva è durato oltre 15 anni, con ricoperta di incarichi di fiducia. Oliva si occupava di gestione finanziaria e proprietà, incluse residenze in Costa Smeralda e all'estero. Al termine del rapporto, Oliva ha chiesto il riconoscimento economico delle ferie e dei permessi maturati ma non goduti.

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La controversia è poi approdata alla Corte d'Appello di Bologna, dove i giudici hanno ora formulato la proposta di accordo. La somma di 200 mila euro mira a chiudere la causa civile, ma la vicenda ha anche dimensioni penali più complesse e articolate. La situazione richiede attenzione ai prossimi passi legali.

Procedimento penale e accuse di autoriciclaggio

Parallelo al contenzioso civile, esiste un procedimento penale davanti al Tribunale di Tempio Pausania in Sardegna. Pietro Oliva è sotto processo per presunti ammanchi nelle disponibilità economiche di Gianluca Vacchi. Le accuse includono operazioni come bonifici e assegni sui conti personali per quasi un milione di euro.

Anche la moglie di Oliva, morta alcuni mesi fa, era imputata nel procedimento penale. Gianluca Vacchi ha dichiarato al giudice di essersi sentito tradito dalla sfiducia riposta nell'ex collaboratore. Le difese di Oliva contestano gli addebiti, sostenendo l'infondatezza delle accuse e negando che i trasferimenti configurino autoriciclaggio.

Difese legali e prospettive future

I difensori di Pietro Oliva sostengono che le operazioni bancarie contestate fossero tracciabili e non costituiscano reato di autoriciclaggio. La gestione finanziaria avveniva con la piena conoscenza di Gianluca Vacchi, che aveva conferito ampia fiducia al suo collaboratore per la gestione delle sue attività. La definizione della questione civile dipenderà dalla risposta di Oliva alla proposta di 200 mila euro.

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La chiusura della causa civile tramite l'accordo proposto dalla Corte d'appello di Bologna potrebbe alleggerire il contesto generale della disputa. Tuttavia, il procedimento penale al Tribunale di Tempio Pausania procede separatamente, con implicazioni significative per entrambe le parti coinvolte. Si monitoreranno le prossime decisioni legali.