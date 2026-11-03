Gianluigi Nuzzi su Quarto Grado: Stasi, Ndrangheta e Belpietro

Gianluigi Nuzzi parla di Garlasco, Ndrangheta e stima per Belpietro in Quarto Grado. Le dichiarazioni shock sullo share e le polemiche con Matano.

Il giornalista e conduttore Gianluigi Nuzzi è stato protagonista di un'intervista serrata nel programma Quarto Grado , ideato da Antonio Giorgino . La durata della prova è stata di soli 90 secondi, durante i quali Nuzzi ha dovuto rispondere a una raffica di domande rapide. Lo scopo del format è cogliere di sorpresa gli ospiti per stimolare risposte immediate e sincere.

Dichiarazioni shock su Alberto Stasi

Al centro del dibattito c'è stata la vicenda di Alberto Stasi e il delitto di Garlasco . Quando gli è stato chiesto se Stasi fosse stato condannato ingiustamente, Nuzzi ha lasciato aperta una porta interpretativa importante. Ha ammesso che crede possa essere accaduto una condanna ingiusta, una posizione che farà discutere nel panorama mediatico.

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La minaccia della Ndrangheta e controlli

Sui temi di criminalità organizzata, Gianluigi Nuzzi non ha avuto dubbi nell'individuare la minaccia principale. Ha definito la 'ndrangheta come l'associazione criminale più potente d'Italia. Oltre alle questioni giudiziarie, ha parlato dei rischi quotidiani del suo lavoro. Ha confermato di essere stato pedinato a piedi, in auto e in moto, evidenziando la pericolosità dell'indagine giornalistica.

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Politica, share e stima per Belpietro

Gianluigi Nuzzi ha chiarito anche la propria posizione elettorale, dichiarando di non aver mai votato la Lega. Ha inoltre rivelato il nome del collega che stima di più nell'informazione italiana: Maurizio Belpietro . Ha confessato che lo share dei suoi programmi cambia il suo umore, definendo questa dinamica una dittatura dei numeri che accompagna la vita di chi fa ascolti.

Confidenze su Matano e Bonolis

Non sono mancate le confidenze sul rapporto con i colleghi Mediaset. Ha risposto alla frecciata diretta a Matano in tv, spiegando che era una battuta e che il reato di lesa maestà non esiste più. Infine, ammette che Paolo Bonolis se la caverebbe meglio al suo posto in Avanti un altro!, dopo l'esperienza negativa con Caduta Libera.