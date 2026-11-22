L'ex allenatore del Napoli Gianmarco Agostinelli racconta la sua lotta contro le droghe, la tragedia di Giuseppe Re Cecconi e il suo ruolo nella formazione del giovane Ciro Immobile. Una storia di resilienza e verità.

Gianmarco Agostinelli, ex allenatore della Selezione Under 21 e storico preparatore atletico della Lazio, ha scelto di spezzare un lungo silenzio pubblico per raccontare la parte più oscura della sua vita professionale e privata. Attraverso un racconto che funge da confessione e da avvertimento, Agostinelli svela i dettagli della sua battaglia personale contro le sostanze stupefacenti, un percorso che ha segnato profondamente la sua carriera e la sua percezione di genitore.

La sfida con Ciro Immobile alla Napoli

Il punto di svolta nella gestione della sua dipendenza è avvenuto mentre Agostinelli ricopriva il ruolo di preparatore atletico al Napoli. In questo contesto, si è trovato a interagire quotidianamente con Ciro Immobile, allora giovane promessa del calcio italiano. Agostinelli ricorda chiaramente un momento cruciale in cui il calciatore gli disse che "lo facevano tutti" nell'ambiente calcistico, giustificando l'uso di sostanze come una prassi diffusa e accettata. Agostinelli ha risposto fermamente che quella affermazione non era vera, rifiutando di normalizzare comportamenti pericolosi.

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Questa presa di posizione non ha solo segnato un confronto verbale, ma ha innescato un percorso di consapevolezza per Ciro Immobile, che ha successivamente intrapreso un percorso di cura in una comunità specializzata. Agostinelli ha sottolineato come, durante il suo periodo alla Lazio e successivamente al Napoli, abbia dovuto nascondere la sua stessa situazione personale ai gruppi di lavoro. Nonostante la difficoltà di mantenere un doppio standard, il preparatore ha cercato di garantire condizioni professionali adeguate, sperando in un miglioramento interiore che però si è interrotto bruscamente durante un ritiro a Montecatini.

La tragedia di Re Cecconi e il lutto nella Nazionale

Oltre alle sfide personali, Gianmarco Agostinelli rivive il trauma della scomparsa di Giuseppe Re Cecconi, un evento che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio italiano. Il ricordo è vivido e doloroso: Agostinelli era in ritiro con la Nazionale Under 21, guidata all'epoca da Azeglio Vicini. Erano presenti in squadra figure di spicco come Gaetano Scirea, Antonio Cabrini, Claudio Gentile, e gli stessi Bruno Conti e Agostinelli.

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Il momento fatidico si verificò verso le cinque del pomeriggio, quando Agostinelli stava giocando a carte insieme a colleghi come Virdis o Galli. Durante la partita, il telefono suonò e la notizia della morte di Re Cecconi in seguito a un grave incidente stradale travolse il gruppo. Il clima si gelò immediatamente. Prima dell'incontro programmato, fu osservato un minuto di raccoglimento e tutti i presenti portarono il lutto al braccio, un gesto di rispetto condiviso in un momento di estrema disperazione collettiva.

Genitore e professionista: la responsabilità di Ciro Immobile

La gestione della dipendenza e il peso della responsabilità verso le nuove generazioni, come Ciro Immobile, hanno trasformato il modo in cui Agostinelli affronta il ruolo di padre. Ammette di essere stato distrutto dai sensi di colpa, chiedendosi spesso se avrebbe potuto fare di più per prevenire le ricadute. Tuttavia, ha trovato un punto di equilibrio nel sapere di aver educato sua figlia con la stessa fermezza e attenzione che ha applicato ai suoi giocatori.

Secondo il preparatore, oggi la genitorialità richiede "otto occhi", non solo i quattro tradizionali, a causa dei molteplici fattori esterni che influenzano i giovani. Le amicizie, la pressione dei social media e internet rappresentano sfide costanti che richiedono una vigilanza costante. Agostinelli ritiene che con il tempo si riesca a gestire la situazione, ma che la prudenza debba essere la regola fondamentale per proteggere i figli e i talenti che si prendono in carico.

L'eredità della Lazio e la svolta di Gattuso

La passione per la maglia biancoceleste, che Agostinelli definisce cucita addosso come una seconda pelle, rimane il pilastro della sua identità sportiva. Ricorda con nostalgia gli esordi, quando a sedici anni si presentò a un provino del Bologna e si ritrovò insieme a Bruno Conti, che all'epoca giocava nel Nettuno mentre Agostinelli militava nella Fortitudo. Nonostante il rifiuto iniziale, le strade dei due si incrociarono di nuovo al Filadelfia per il Torino, dove anche in quel caso non furono selezionati. Un mese dopo, Conti approdò alla Roma e Agostinelli alla Lazio.

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Oggi, Agostinelli segue con ammirazione la Lazio guidata da Maurizio Gattuso. Il preparatore esprime grande entusiasmo per l'identità precisa che lo staff tecnico, con Rino Gattuso in testa, ha impresso alla squadra. A suo parere, il metodo di lavoro ha permesso a ogni giocatore, incluso Ciro Immobile, di migliorare drasticamente le proprie prestazioni. Questa visione positiva rappresenta per Agostinelli un modo per guardare al futuro con serenità, trasformando i dolori del passato in una forza propulsiva per il presente.