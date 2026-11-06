Gianmarco Emiliani morto in Vespa a Roma: denunciata la 21enne fuggita dopo lo scontro

Gianmarco Emiliani, 24 anni, è morto a Roma in via del Foro Italico. La 21enne alla guida dell'auto è stata denunciata per omicidio stradale.

Gianmarco Emiliani, motociclista romano di 24 anni, ha perso la vita giovedì 5 novembre 2026 in via del Foro Italico a Roma, nello scontro tra la sua Piaggio Vespa e una Toyota Aygo X. La conducente dell'auto, una giovane italiana di 21 anni, si è allontanata senza prestare soccorso. Nella serata dello stesso giorno si è presentata spontaneamente agli uffici del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale, che l'aveva già rintracciata.

La 21enne è stata denunciata all'Autorità giudiziaria per i reati di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. La Toyota Aygo X è stata sequestrata. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della dinamica e accertare le circostanze che hanno determinato il tragico impatto.

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Come è avvenuto lo scontro in via del Foro Italico

Lo scontro si è verificato all'altezza del civico 430 di via del Foro Italico, in direzione San Giovanni. Nell'impatto erano coinvolti la Piaggio Vespa guidata dalla vittima, Gianmarco Emiliani, e l'auto Toyota Aygo X, alla cui guida si trovava la 21enne.

Dopo il sinistro la conducente ha lasciato il luogo dell'incidente senza fermarsi a prestare soccorso al motociclista. La fuga del veicolo ha reso necessario ricostruire il percorso dell'auto per individuarla e collegarla con certezza allo scontro mortale.

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Gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale hanno avviato le indagini nell'immediatezza. Hanno acquisito e analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e raccolto testimonianze, individuando già l'autovettura coinvolta prima della presentazione spontanea della giovane.

Le accuse contestate alla conducente della Toyota

La Polizia Locale di Roma Capitale ha denunciata la 21enne per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Si tratta di ipotesi di reato contestate in fase di indagine, e la posizione della giovane resta al vaglio dell'Autorità giudiziaria.

Oltre alla denuncia, la Toyota Aygo X è stata sottoposta a sequestro, misura che riguarda il veicolo coinvolto nel sinistro. Il provvedimento consente agli agenti di svolgere gli accertamenti tecnici sull'auto durante l'inchiesta.

Il caso vede contrapporsi due giovani: un motociclista di 24 anni, morto sul posto dopo l'impatto, e una conducente di 21 anni che si è costituita nella serata di giovedì. Le posizioni e le eventuali responsabilità saranno valutate dall'Autorità giudiziaria sulla base delle prove raccolte.

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Indagini in corso e prossimi passi

Le indagini della Polizia Locale di Roma Capitale proseguono con l'obiettivo di chiarire ogni aspetto della dinamica dell'incidente. Gli agenti del II Gruppo Parioli stanno accertando le circostanze che hanno determinato l'impatto tra la Vespa e l'auto.

Al momento non sono indicati ulteriori atti o date per la chiusura dell'inchiesta. Le verifiche su telecamere, testimonianze e veicolo sequestrato restano il punto di partenza per la ricostruzione definitiva della vicenda in via del Foro Italico.