Gianmarco Pozzoli racconta la sua battaglia contro la depressione: il video toccante che invita a non sottovalutare i malesseri mentali

Il comico Gianmarco Pozzoli, noto per The Pozzolis Family, ha pubblicato un video in cui racconta con honesty la sua esperienza di depressione, il periodo buio vissuto a Roma, la perdita di peso, il senso di vuoto e il ricovero al San Raffaele Turro. Un messaggio potente: agire subito, non perdere tempo, perché tutti meritano la felicità.

Gianmarco Pozzoli , comico milanese noto per il canale The Pozzolis Family , ha pubblicato un video profondo e sincero in cui racconta la sua battaglia personale contro la depressione.

Il filmato, reso pubblico il 9 giugno 2026, inizia con una metafora potente: toccare il fondo e poi scavare. Pozzoli descrive il periodo più buio della sua vita, vissuto a Roma, in cui si sentiva come 'una foglia morta che rotolava per le strade'. Solo il palco gli restituiva un'apparente vitalità, ma al di fuori di esso era vuoto, smarrito, finito.

La depressione lo ha portato a perdere 14 chili, a sparire dal web e a trasformarsi, agli occhi dei suoi figli, nella 'brutta copia indebolita del loro padre'. Riconosce l'errore commesso: non aver contattato immediatamente uno specialista per iniziare una terapia, un ritardo costato tre interminabili mesi. Il punto di svolta è arrivato con il ricovero al San Raffaele Turro, una struttura milanese specializzata in salute mentale.

Lì ha incontrato altre persone con storie di sofferenza, alcune in condizioni più gravi e da più tempo, che avevano perso la capacità di sorridere e di godere della luce del sole. I letti dell'ospedale erano le 'grotte' in cui rifugiarsi. Alcuni di quei pazienti si sono ripresi, altri continuano la loro battaglia. Pozzoli sottolinea l'importanza di non sottovalutare i malesseri mentali, che possono distruggere l'autostima giorno dopo giorno.

Oggi sta bene, si sente felice e più solido di prima. Il suo messaggio finale è un monito accorato: intervenire il prima possibile, non perdere tempo, perché ogni persona merita di essere felice subito. Il video ha ricevuto una valanga di commenti positivi, con complimenti e messaggi affettuosi che ne attestano l'impatto emotivo e la capacità di rompere il tabù sulla salute mentale.

Il racconto di Pozzoli non è solo una testimonianza personale, ma un invito all'azione, un-richiamo a prestare attenzione ai segnali della depressione e a cercare aiuto senza esitazione. La sua storia evidenzia come la malattia possa colpire chiunque, anche chi appare vincente e pieno di energia, e come il percorso di guarigione, sebbene difficile, sia possibile con il supporto adeguato.

L'esperienza in ospedale gli ha fatto toccare con mano la realtà di tanti pazienti, rafforzando la convinzione che la diagnosi e la terapia precoci siano fondamentali. Il video rappresenta un esempio di come il mondo dei social, spesso associato a superficialità, possa diventare veicolo di messaggi profondi e di sensibilizzazione su temi cruciali come la salute psicologica.

Attraverso la sua vulnerabilità, Pozzoli ha trasformato la sua sofferenza in un'opportunità di confronto e di sostegno per altri che potrebbero trovarsi nella stessa situazione. La sua voce, priva di stigmatizzazioni, invita a vedere la depressione per quello che è: una malattia grave, non un segno di debolezza, e che come tale richiede cure tempestive. La speranza che emerge dal suo racconto è che, nonostante l'oscurità, si possa tornare a vedere la luce e a riconoscere il dono della vita





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